Straffe mijlpaal Ronaldo baat niet: Juventus lijdt tegen Genoa eerste puntenverlies van seizoen Redactie

20 oktober 2018

19u50 0 Juventus JUV JUV 1 einde 1 GEN GEN Genoa Serie A Juventus heeft in de Serie A voor het eerst van haar pluimen gelaten. Tegen Genoa kwam het in eigen huis niet verder dan een 1-1-draw. Cristiano Ronaldo leek de Oude Dame een makkelijke avond te bezorgen én zichzelf rust te gunnen na alle heisa. Dat was buiten Bessa gerekend, die laks verdedigen afstrafte. Een slotoffensief kreeg Juve niet in elkaar geknutseld.

Geen driepunter dus, wél een straffe mijlpaal voor CR7. Hij zit nu aan 400 treffers in de vijf grootste competities van Europa (311 in La Liga, 84 in de Premier League en 5 in de Serie A). Hij is de eerste die daarin slaagt. Messi zit aan 389 goals, een kwestie van tijd dus voor De Vlo dat kunststukje evenaart. Juventus blijft met 25 op 27 echter riant aan de leiding.

Cristiano Ronaldo is the 1st player to score 400 career goals in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/SO4szJZbXL Sky Sports Statto(@ SkySportsStatto) link

GOAL | @Cristiano opent de score voor Juventus! 💪#JuveGenoa 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/VxQ1sGhNj5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAAL | Genoa profiteert van geaarzel in de Juve-defensie. Bessa knikt de gelijkmaker binnen! 😱#JuveGenoa 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/uT3EgN1Ojl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link