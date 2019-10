Stoppen slaan door bij Franck Ribéry na vermeende fout van Jordan Lukaku YP/ODBS

28 oktober 2019

28 oktober 2019

10u52 0 Serie A Franck Ribery zou wel een keertje zwaar in de problemen kunnen zitten.

De Franse veteraan, 36 intussen, zag zijn Fiorentina gisteren in extremis met 1-2 verliezen van Lazio Roma in de Serie A en bij ‘La Viola’ stonden ze na afloop op hun achterste poten. Aanleiding was een vermeende fout van Jordan Lukaku op Riccardo Sotil, voorafgaand aan de winner van Ciro Immobile in minuut 89. Tot grote ergernis van de thuisploeg ging de scheidsrechter zelfs niet eens kijken naar het scherm naast het veld en Ribéry, in minuut 74 naar de kant gehaald, liet na afloop wel erg ostentatief zijn ongenoegen blijken: hij verkocht een van de grensrechters een paar flinke duwen, waarna hij nog een rode kaart onder de neus gestopt kreeg.

Vincenzo Montella, coach van Fiorentina, snapte er na afloop nog niks van. “Waarom ging de scheidsrechter, bij zo’n sleutelfase, niet zelf naar het scherm kijken? We stonden daar, vier minuten, te wachten of de VAR er een fout zou in zien. Als de scheidsrechter gewoon was gaan kijken, dan waren we misschien wat meer tijd verloren, maar we waren op z'n minst dan wel zeker geweest dat de juiste beslissing zou genomen zijn.”

Hieronder ziet u de winner en de vermeende fout van Jordan Lukaku:

Maar Jordan Lukaku is dus nog voetballer. De broer van Romelu maakte gisteravond in Firenze zijn eerste minuten in ruim negen maanden. Een aanslepende knieblessure deed hem bijna heel 2019 missen. Lukaku kwam op het uur de Bosniër Senad Lulic vervangen op links. En het werd een rentree met gouden randje: in de slotminuten zag Lukaku zijn prima voorzet ingekopt door de onvermijdelijke Immobile. En in blessuretijd had Lukaku nog een goeie actie in huis. Na een dubbelpass met Luis Alberto ging de bal op de stip wegens hands. Penalty, maar Caicedo miste. Daarvoor had Fiorentina-spits Chiesa op het halfuur de openingstreffer van Correa uitgewist. Lazio klimt naar de zesde plaats met 15 op 27.