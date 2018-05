Stinkende trainingspakken en levende slakken: het wel erg aparte wedstrijdritueel van één van Europa's meest flamboyante coaches DMM

10 mei 2018

11u14 0 Serie A Gekker dan Gennaro Gattuso maakt men ze niet meer. De excentrieke ex-speler en huidig AC Milan-coach deed gisteren net voor de finale van de Coppa Italia tegen Juventus een opvallende ontboezeming. "Ja, ik at ooit een levende slak om de wedstrijdspanning weg te nemen."

De finale van de Coppa Italia was geen onverdeeld succes voor AC Milan. De Rossoneri gingen met 4-0 de boot in tegen het Juventus, maar zagen net voor de wedstrijd wel trainer Gennaro Gattuso met de aandacht weglopen. De inmiddels 40-jarige pitbull speelde tussen 1999 en 2012 dertien seizoenen voor Milan. Gattuso was in de gloriedagen van de club één van de vaste sidekicks van Andrea Pirlo, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi en nog een rist andere wereldsterren.

Dat er al eens werd gelachen met de streken van Gatusso, bewees Andrea Pirlo onlangs in zijn biografie 'Ik denk dus ik voetbal'. Pirlo refereert daarin naar de vele streken die hij met Gatusso uithaalde in hun gezamenlijke tijd bij AC Milan en de Italiaanse nationale ploeg. "We spraken hem constant aan op taalfouten, ook al waren die er niet. Na verloop van tijd was hij zo dolgedraaid dat hij ons (Ambrosini, Oddo, Inzaghi en ikzelf) met een vork te lijf ging. Sommigen van ons misten zelfs wedstrijden door zijn woede-uitbarstingen. De club haalde dan het excuus van spierproblemen aan, terwijl het eigenlijk Gatusso was die, weliswaar uitgedaagd, compleet over de rooie ging."

Levende slakken

Dat en nog veel andere verhalen waarbij Daniele De Rossi bijvoorbeeld een heel brandblusapparaat over een slaapdronken Gatusso neerspoot passeerden de revue in Pirlo's biografie. "Hij is ook heel bijgelovig, toen we op het WK in 2006 de ene wedstrijd na de andere wonnen wou Gatusso zijn trainingspak niet meer wassen. Na enkele dagen begon hij ongelofelijk hard te stinken. Ach, ik heb hem wel meer dingen zien doen. Levende slakken eten bijvoorbeeld."

Net dat laatste kwam gisteren ter sprake op de persconferentie voor het bekertreffen tegen Juve. Gatusso werd door een journalist over de passage bevraagd en antwoordde zonder verpinken. "Ik heb ergere dingen gedaan dan levende slakken eten. Het punt is niet dat ik de slak at, maar dat er toen iets nodig was om de wedstrijdspanning weg te nemen."

'Rino' zou de slak opgegeten hebben om de stress voor de achtste finales in de Champions League van 2011 even te vergeten. Milan nam het toen op tegen Manchester United, maar ging over twee wedstrijden gezien met 7-2 de boot in. Sindsdien geen slakken meer voor Gennaro Gattuso, durven wij zo denken.