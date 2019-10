Sterke Lukaku behoedt Inter voor afgang voor eigen volk en evenaart tien jaar oude record Kristof Terreur

26 oktober 2019

19u57 1 Internazionale INT INT 2 einde 2 PAR PAR Parma Serie A ‘Big Rom’ als redder van een punt op San Siro. Met zijn zesde van het seizoen behoedde de Rode Duivel Inter voor een afgang voor eigen volk tegen Parma. De Nerazzurri vergaten te profiteren van het puntenverlies van titelconcurrent Juventus.

Zo lang hebben ze in Milaan moeten wachten. Tien jaar. Romelu Lukaku is de eerste Inter-speler die erin slaagt om zes goals te maken in zijn eerste negen matchen in de Serie A sinds Diego Milito in 2009. Een tweetje dat ‘Big Rom’ mogelijk zal liken. Hij kickt op zijn stats.

Lang moet hij vanavond ook wachten op goedkeuring van de VAR. De assistent had zijn gelijkmaker eerst afgevlagd voor voorafgaand buitenspel van Candreva. Lijntjes werden getrokken, bestudeerd en geanalyseerd. Pas een handvol minuten later mocht Lukaku juichen. Zijn teller staat op zes. Mooie balans.

Inter krasselde voor rust defensief tegen Parma. Yann Karamoh, nota bene een huurling van Inter, zorgde voor de brokken. Doelpunt en een assist voor de tweede, die van Gervinho (1-2). Antonio Conte sakkerde voor zijn bank. Balverlies van Brozovic tot tweemaal toe afgestraft. Pijnlijk. De opener van Candreva, een lucky goal, werd snel uitgewist.

In tegenstelling tot tegen Dortmund, woensdag in de Champions League, speelde ‘Big Rom’ nu wel zijn match. Van acht baltoetsen op een uur tegen de Borussen naar acht in twaalf minuten, een doelpunt en complimenten voor zijn kaatswerk na de pauze. Lukaku zette Lautaro in zijn schaduw.

Invaller Esposito verkwanselde de laatste kans. Voor de aanstormende Lukaku kopte hij naast. De youngster excuseerde zich. De Rode Duivel schudde het hoofd en blies de kaken vol. Aan zijn inspanningen lag het niet.

Inter blijft tweede in de rangschikking, achter Juve.

