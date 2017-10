Stadionverbod van vijf jaar voor Lazio-fans die stickers Anne Frank verspreidden Peter Luysterborg

15u16

Bron: afp/belga 0 AP Serie A Dertien supporters van Lazio zijn voorlopig niet meer welkom in voetbalstadions. Twaalf van hen kregen een stadionverbod van vijf jaar, één fan is de toegang voor een periode van acht jaar ontzegd. Tegen zeven andere leden van de harde kern van Lazio loopt nog een onderzoek.

De straffen werden opgelegd omdat de fans van Lazio onlangs stickers verspreidden met daarop Anne Frank in een shirt van rivaal AS Roma. De harde kern van Lazio wordt vaker in verband gebracht met antisemitisme. De spelers van Lazio namen woensdag afstand van die fans door voor de wedstrijd tegen Bologna warm te lopen in shirts met de beeltenis van Anne Frank daarop. De joodse Anne Frank stierf in februari 1945 op 15-jarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Het dagboek dat ze in het Achterhuis in Amsterdam schreef, bleef bewaard en werd wereldberoemd.