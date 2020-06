Stadionomroeper van Napoli en goeie vriend van Mertens: "De dag dat Dries Napoli verlaat, zullen veel mensen huilen. Ook ik"

WK voetbal

Dries Mertens blijft nog een paar jaar in Napels voetballen. De Rode Duivel heeft zijn aflopende verbintenis verlengd, tot (grote) vreugde van Daniele Bellini. Twee jaar geleden - in aanloop naar het WK in Rusland trokken we op bezoek bij de wereldberoemde stadionomroeper van Napoli voor een ultieme ode aan Mertens, vriend voor het leven. “Dries is als familie. Woorden kunnen mijn liefde voor hem niet beschrijven.”