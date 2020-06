Sportief directeur Napoli: “Zullen contractverlenging Dries Mertens spoedig kunnen aankondigen” Redactie

07 juni 2020

15u20

Bron: Sky Italia 0 Serie A De contractverlenging van Dries Mertens (33) bij Napoli is niet meer veraf. De laatste punten en komma’s worden nog besproken, maar volgens de sportief directeur van Napoli zal de Italiaanse topclub het verlengd verblijf van de spits spoedig kunnen aankondigen.

Inter, dat Mertens graag naar Milaan had gehaald, legde zich recent al neer bij z’n nederlaag. Het papierwerk moet nog worden nagekeken, maar bij Napoli zijn ze ervan overtuigd dat Mertens weldra zijn krabbel zal zetten onder een verlengd contract. Dat zegt Cristiano Giuntoli, de sportief directeur van Napoli, bij Sky Italia.

“Mertens heeft getoond hoe belangrijk het Napoli-shirt voor hem is en ik verwacht dat we zijn contractverlenging spoedig zullen kunnen aankondigen”, aldus Giuntoli. “Hij is nooit ver weggeweest van Napels, maar uiteraard waren we wel bang om hem te verliezen. Zo gaat dat bij goeie spelers.”

Mertens speelt sinds de zomer van 2013 voor Napoli, dat hem toen overnam van PSV. De Rode Duivel groeide in Napels uit tot publiekslieveling én gedeeld topschutter aller tijden van de club (hij deelt de eerste plek met Hamsik met 121 goals). Binnenkort krijgt Mertens al de kans om de Slovaak achter zich te laten, want de Serie A wordt op 20 juni hervat.

Lees ook:

Inter geeft nederlaag toe: “Goed mogelijk dat Mertens bij Napoli blijft”