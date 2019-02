Sportief directeur Juventus doet het verhaal: zo kwam de transfer van Cristiano Ronaldo tot stand YP

12 februari 2019

12u07

Bron: La Gazzetta dello Sport 4 Serie A Fabio Paratici, de sportief directeur van Juventus, heeft in La Gazzetta dello Sport de transfer van Cristiano Ronaldo uit de doeken gedaan.

Het was dé transfer van afgelopen zomer: Cristiano Ronaldo die na negen succesvolle jaren de deur bij Real Madrid achter zich dichttrok voor een nieuw avontuur bij Juventus. Paratici weet dat het om een huzarenstukje gaat, maar onthult ook dat de overgang nooit tot stand zou zijn gekomen mocht Juve Real niet zijn tegengekomen in de kwartfinales van de Champions League, vorig jaar.

“Toen we de terugmatch in Madrid afwerkten, kwam Jorge Mendes, de makelaar van Cristiano, even langs bij ons. Dat gebeurt wel vaker bij Champions League-wedstrijden. Ik vertelde hem vol bewondering dat Cristiano ongelofelijke goals maakt (onder meer refererend aan de fantastische omhaal waarmee de Portugees uitpakte in de heenmatch in het Juventus Stadium, red.). Daarop keek Mendes naar mij en riposteerde: ‘Je gaat het misschien niet geloven, maar mocht Cristiano Real verlaten, dan wil hij enkel naar Juventus. Hou dat maar goed in het achterhoofd, een mogelijke overgang is minder veraf dan je denkt. We praten er later wel over.’ Ik dacht dat hij dat er zomaar uitflapte, maar ik begon er wel over na te denken”, aldus Paratici.

“Toen ik later op een privévlucht zat met Mendes en Giovani Branchini, een andere zaakwaarnemer, om de transfer van João Cancelo (de Portugese rechtsachter die voor 40 miljoen werd weggeplukt bij Valencia, red) af te ronden, sneed Mendes het onderwerp Cristiano opnieuw aan. Ik zag dat het hem menens was. ‘Je weet nog wat ik vorige keer zei en je zal zien dat Cristiano Real zal verlaten. Ik wil dan ook nogmaals benadrukken dat de speler enkel naar Juventus wil. Hij speelde voor Manchester United, het grootste team in Engeland en nadien voor Real Madrid. Hij wil enkel spelen voor clubs met een rijke geschiedenis. Hij heeft nog nooit in Italië gespeeld en wil ook daar de landstitel winnen. Als je hem wil, komt hij naar Turijn.’”

“Ik had natuurlijk wel oren naar wat hij zei, maar wilde, zoals in het poker, zien welke kaarten hij in handen had. Hij gooide op tafel welk salaris zijn speler wou en hoeveel er aan Madrid moest overgemaakt worden, waarna ik enkele dagen bedenktijd vroeg. Uiteraard zei ik niet nee, want anders zouden ze gaan uitkijken naar andere pistes.”

“Het waren helse uren, vol spanning en energie. Er spookte vanalles door mijn hoofd: we zullen Higuaín moeten verkopen, maar Ronaldo opende zoveel andere deuren, technisch en commercieel. Ik vond dat we onze kans moesten gaan. Ik had een meeting met Andrea Agnelli en Pavel Nedved, de voorzitter en de vice-voorzitter, en ook zij vonden dat we de club een boost moesten geven die ons naar een hoger niveau zou tillen. Dus zei ik tegen hen: ‘Ik heb een idee, maar lach me vooral niet uit of spring vooral niet door het raam. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel halen we Mauro Icardi van Inter Milaan en ontketenen we een rel in het Italiaans voetbal, ofwel halen we Cristiano Ronaldo.” En het werd dus het tweede. “Agnelli is niet zomaar een voorzitter, het is een uitstekend voetbalkenner en zakenman die Juventus altijd groter wil maken. Hij vroeg nog even bedenktijd, maar ik was al blij dat hij mij het raam niet uitgooide. Later die dag kwam hij bij mij om definitief zijn fiat voor de transfer te geven.”