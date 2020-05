Spinningfiets aan de kant en niet meer lopen in z'n garage: ‘Big Rom’ mag weer los op het trainingsveld Kristof Terreur

06 mei 2020

05u01 0 Serie A Trainen en zwijgen. Gedaan met zweten op de fiets, gepronk met de spieren op Instagram live, sprintjes in de ondergrondse parking en ergernissen over het isolement. ‘Big Rom’ mag eindelijk los. Vanaf vandaag mag hij weer individueel op het veld trainen. ’t Werd tijd.

“Ik haat die fiets. De club heeft me die laten leveren. (blaast) Trainen op de fiets is zwaar.” Aan Romelu Lukaku is alles behalve een groot coureur verloren gegaan. ’t Was met veel gebluf en geblaas dat hij in zijn eerste veertien dagen van quarantaine op de spinning bike van Inter kroop. Een aantal keer gaf hij zijn zes miljoen volgers op Instagram een inkijk: een man in korte broek, ontbloot bovenlijf en gutsend zweet.

Op de fiets hoeft hij niet meer. Die hoge intensiteitstrainingen in zijn appartement in Milaan hoeven niet meer. De regering heeft het licht op groen gezet. Inter hervat in Appiano Gentile vandaag de individuele trainingen in kleine groepjes. Eindelijk weer eens toertjes lopen rond een voetbalveld na bijna 60 dagen zonder. Eindelijk nog eens een bal raken.

Eindelijk eens op leeg doel kunnen trappen – of toch een poging wagen. Eindelijk nog eens in de buurt van mensen met wie je het goed kan vinden – op veilige afstand dan en met de nodige voorzorgsmaatregelen. ‘Big Rom’ kijkt ernaar uit. Op het Suning Training Centre begroeten ze vandaag (of morgen) een uitgelaten kind.

’t Waren niet enkel de trainingen die hem tijdens de lockdown tegenstaken. Het verhaal heeft hij ondertussen overal verteld: “Ik werd bijna gek. Ik kon niet naar buiten. Ik kon niet gaan winkelen.” Isolement is niks voor een drukke jongen als Lukaku, die graag leutert en plezier maakt. Ook al zat hij in Milaan opgesloten met zijn Spaanse kinesist, Oscar, die hij nog kent van zijn tijd bij Everton.

Na de verplichte quarantaine van 14 dagen, het gevolg van de positieve COVID19-test van Juve-speler Daniele Rugani, sprong hij met permissie van Inter meteen op een privéjet naar Brussel. Om bij moeder Adolphine te zijn, zoontje Romeo en broer Jordan. Het gaf hem mentaal een opkikker.

Geleerd te zwijgen

Sinds het paasweekend, dat van 12 april, verblijft Lukaku (26) weer zonder familie in zijn flat in Citylife in Milaan. De eerste dagen zorgden enkele uitspraken tijdens een livesessie op Instagram voor ooggerol bij Inter, maar na zijn laatste uitschuiver bij Kat Kerkhofs, mevrouw Dries Mertens, lijkt de boodschap van zijn club doorgedrongen. Minder praten in het openbaar, minder gepronk, meer focus. Trainen en zwijgen dus.

De vervelende spinning bike ruilde hij de voorbije weken in voor een loopband die eveneens geleverd werd op zijn appartement. Het voorbije weekend daalde hij af naar de ondergrondse garage om daar spurtjes te trekken. Met en zonder masker. De intensiteit mocht omhoog. Het was de voorbereiding op wat komen zou.

Na twee maanden op de tanden bijten mag ‘Big Rom’ eindelijk weer los. Daar zijn ze ook bij zijn club blij om.

