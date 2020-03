Slechte punten, maar geen afrekening met onzichtbare Lukaku na topper tegen Juve: "Zal vooral blijven scoren tegen de kleintjes” KTH

09 maart 2020

11u00 0 Serie A Sky-analist Paulo Di Canio stipte nog een fijntjes aan dat Romelu Lukaku het zelden doet tegen de toppers, maar de grote Italiaanse sportkranten spaarden hem na zijn non-match tegen Juventus. Lage punten, een paar lijntjes, maar geen lange analyses waarin hij wordt afgemaakt.

Afrekeningen worden er niet gemaakt. Zijn foto staat bijna nergens afgebeeld. Tenzij bovenaan de puntenlijstjes om aan te stippen dat hij de grootste teleurstelling was bij Inter - ‘Il Peggiore’, de slechtste. De Gazzetta dello Sport, de roze sportkrant gaf Lukaku in zijn beoordeling een vijf.

“Zat lang opgesloten tussen zwarte en witte spelers. Kreeg amper een bal, bewoog te weinig en kon zijn power niet uitspelen. Lautaro was niet beter dan hem. Inters beste veldspeler was Brozovic.”

Spitsbroer Lautaro kreeg ook een 5, net als invaller Christian Eriksen. Skriniar, Bastoni, Vecino, Barella en Young moisten het stellen met een 5,5. In plaats van een man te slachtofferen zagen de journalisten van de Gazzetta vooral een collectief falen. Het lag niet aan Big Rom alleen.

Geen aparte stukken over hem. In het matchverslag verspelen ze amper 20 woorden aan de onzichtbare Lukaku. In zijn laatste edities ligt de focus op de straffe prestatie van Juventus. “Bij Inter was er geen aanvallende dreiging. Alle aanvallers waren vermist.”

Zoals u in Het Laatste Nieuws kon lezen, raakte Lukaku op 76 minuten amper 14 ballen. Hij zag er weinig, maar als ze hem dan toch konden bereiken, verloor hij die te vaak. Hij kon geen enkele keer uithalen Bovendien moest hij het in de duels afleggen tegen Bonucci en De Ligt. Heren en meesters achterin. Lautaro en Lukaku maakten het hen niet moeilijk.

In de Corriere della Sera, kwaliteitskrant, krijgt Lukaku als enige een vier – ‘Een gevangene in de kooi van Sarri’. In die andere krant, de Corriere dello Sport, is Lukaku evenmin een groot item. Een vijf in de quoteringen net als Bastoni en Lautaro en in de teksten amper het vermelden waard. “Dit was zijn match niet.” De messen werden nog niet bovengehaald.

Di Canio: “Allesbehalve verbaasd dat hij niet scoorde”

De enige die echt uitgebreid prikte, was Paolo Di Canio. De controversiële ex-speler en trainer (die ooit een Hitlergroet uitbracht) haalde uit op Sky: “Ik was allesbehalve verbaasd dat hij niet scoorde. Hij zal zijn gemiddelde aanhouden van een goal per match waarschijnlijk aanhouden, maar hij zal vooral goals blijven maken tegen kleinere teams. Matchen waarin zijn power het best tot zijn recht komt.”

“Dat is wat ik in zeven jaar in de Premier League heb gezien en ook altijd ben blijven volhouden. Misschien dat hij op dat vlak nog vooruitgang boekt. Hij heeft nog veel jaren voor zich.” Ook Eriksen werd niet gespaard door Di Canio.

Lukaku scoorde dit seizoen 23 keer in 35 wedstrijden voor Inter. In de Serie A bezorgde zijn goals zijn club meer dan veertien punten. Zo hield hij Inter lang mee in de titelrace. Zijn meest memorabele doelpunten maakte hij in de Milanese derby (twee keer), tegen de B-ploeg van Barcelona in de Champions League en tegen Napoli (een dubbel).

In de toppers tegen Lazio en Juventus, de twee titelconcurrenten, werd hij geneutraliseerd. Topschutter Ciro Immobile (27 goals in Serie A) scoorde in de onderlinge duels met de titelpretendenten slechts een keer. Cristiano Ronaldo (21 goals) in de vier confrontaties Inter en Lazio ook maar een keer. Ook zij krikten hun cijfers in eigen land vooral op tegen de kleintjes.