Slachtoffer van spuwincident Douglas Costa reageert op insinuaties: "Ik eis respect" MDB

18 september 2018

15u36

Bron: Twitter 0

Het laatste woord is nog niet gezegd over de vreemde capriolen van Douglas Costa. De flankspeler van Juventus ging in de extra tijd tegen Sassuolo zijn boekje te buiten door tegenspeler Federico Di Francesco te trakteren op een elleboog, een kopstoot en een fluim in het gezicht. De Braziliaan verontschuldigde zich op Instagram tegenover iedereen, behalve Di Francesco dan. Op de vraag van een supporter waarom hij dat niet deed, antwoordde Douglas Costa nog een keer. "Je weet niet waar je over praat, je weet niet wat Di Francesco gezegd heeft. Maar alles is oké. Ik heb me geëxcuseerd omdat ik fout zat", repliceerde hij op Instagram.

Kwatongen beweerden dat Di Francesco zich racistisch had uitgelaten tegenover Douglas Costa. Iets wat de 24-jarige Italiaan ten stelligste ontkent op de Twitterpagina van zijn club Sassuolo. "Ik ben diep geschokt door de beschuldigingen en de verzinsels die in sommige nationale media zijn verschenen", vertelde Di Francesco. "Dit alles is aanstootgevend en denigrerend. Ik zal niet toestaan dat racistisch gedrag en/of racistische zinnen die geen betrekking hebben op mijn waarden en ethiek - en die voortkomen uit de verbeelding van anderen - aan mij worden toegeschreven. Ik vraag en ik eis respect." Hoe dan ook, Douglas Costa hangt een schorsing van drie tot zes speeldagen boven het hoofd.

✅ Elleboog

✅ Kopstoot

✅ Spuwen



Hoeveel weken moet @DouglasCosta geschorst worden? 👀 pic.twitter.com/dtzyH332K8 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Federico #DiFrancesco: «Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!» U.S. Sassuolo(@ SassuoloUS) link