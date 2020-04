Silvio Proto (36): “Als Serie A wordt stopgezet, betekent dat einde van mijn carrière” ABD

22 april 2020

10u21

Bron: La Capitale 0 Serie A Moet Silvio Proto (36) sneller dan verwacht een punt zetten achter zijn carrière door de coronacrisis? De doelman van Lazio Roma windt er geen doekjes om. “Als de Serie A dit seizoen wordt stopgezet, betekent dat het einde van mijn carrière”, zegt hij in La Capitale.

Van Anderlecht via KV Oostende naar Olympiakos en daarna Lazio Roma, waarmee hij nog volop in de titelstrijd zit. Silvio Proto bolt niet uit in de herfst van zijn carrière - zoveel is zeker. Maar de intussen 36-jarige doelman, die in mei 37 wordt, denkt stilaan wel aan stoppen. Proto heeft nog een contract tot 2021 bij Lazio en hoopt tot dan te kunnen voetballen. “Ik ben blij met mijn rol als tweede doelman. Ik kan de jonge gasten bijstaan en hen iets bijbrengen.”

Een terugkeer naar Anderlecht is misschien iets voor later. Ik ben een trainerscursus aan het volgen en zou jonge keepers graag raad geven Silvio Proto

Maar de coronacrisis dreigt roet in het eten te gooien. “De Italiaanse voetbalbond hoopt eind mei te hervatten, maar er is niets zeker in deze tijden”, aldus Proto, die net als heel Italië thuis moet blijven. “Eén ding weet ik wél zeker: als de competitie dit seizoen niet meer hervat, betekent dat het einde van mijn carrière. Op bijna 37-jarige leeftijd is het quasi onmogelijk om na pakweg vier maanden mijn beste niveau terug te vinden. Conditioneel blijf ik in vorm, maar ik heb al zes weken geen redding meer moeten doen. Ik heb kracht verloren.” Iets wat een ‘oude’ doelman niet zomaar terugwint.

“Ik zou Anderlecht niet kunnen weigeren”

Proto geeft wel aan dat zijn carrière erop zit als de Serie A dit seizoen definitief wordt stopgezet, maar wat als ‘zijn’ Anderlecht deze zomer belt? De voormalige speler van RSCA past alleszins perfect in het ­profiel dat paars-wit zoekt. “Als Anderlecht me belt, zou ik niet kunnen weigeren. Anderlecht is mijn club. Toch zou een transfer wat moeilijk liggen.”

Moeilijk, want Proto vertrok destijds bij KV Oostende uit onmin met Marc Coucke. “Een terugkeer naar Anderlecht is misschien iets voor later”, besluit hij. “Ik ben een trainerscursus aan het volgen en zou jonge keepers graag raad geven.”

Lees ook:

Clubs in Serie A stemmen voor herneming van competitie

Anderlecht zoekt keepers: gesprekken met Nederlandse trainer, extra doelman is prioriteit en wat met Van Crombrugge? (+)

Eén jaar geleden gingen wij op bezoek bij Silvio Proto in Rome, in de nadagen van zijn carrière: “Nog twee jaar... en dan genieten” (+)