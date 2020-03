Serie A wordt voorlopig niet stopgezet, in Parma leidde onduidelijkheid tot bizarre situatie in spelerstunnel TLB

08 maart 2020

13u20 0 Serie A Chaos in de Serie A. Zowel de spelersvakbond als de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora wilden de competitie laten stopzetten vanwege het coronavirus, maar dat gebeurt voorlopig niet. In Parma leidde de onduidelijkheid die eerder deze namiddag heerste al tot een bizarre situatie.

Om 12u30 zouden Parma en SPAL hun match aftrappen, maar dat gebeurde niet. De match werd opgeschort, omdat er topoverleg aan de gang was over de al dan niet stopzetting van de competitie. De spelers stonden klaar in de tunnel om aan de match te beginnen, maar keerden dan terug naar de kleedkamers. Na overleg werd uiteindelijk beslist om de wedstrijd om 13u45 toch te laten beginnen. In principe wordt vanavond (om 20u45) ook de topper tussen Juventus en Inter gespeeld, weliswaar achter gesloten deuren.

De Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora liet eerder vandaag weten dat hij alle duels in de Serie A wil uitstellen vanwege het coronavirus. Hij trad daarmee de voorzitter van de spelersvakbond Damiano Tommasi bij. “Ik deel de mening van Damiano Tommasi. Het heeft geen zin om te voetballen terwijl wij de burgers enorme offers vragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Andere federaties hebben al de verstandige beslissing genomen om de competities voorlopig stop te zetten.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte vaardigde vandaag een decreet uit waardoor Lombardije en veertien provincies tot begin april deels worden afgesloten. Daardoor wordt de bewegingsvrijheid van zo'n zestien miljoen mensen beperkt.

Il nuovo fischio d’inizio é fissato alle 13:45.#ParmaSpal Parma Calcio 1913(@ 1913parmacalcio) link