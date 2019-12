Serie A oogst bakken kritiek voor bedenkelijke kunstwerken in campagne tegen racisme: “Dit is gênant” ABD

16 december 2019

20u56

Bron: Football Italia, Telegraph 0 Serie A Opnieuw heel wat consternatie rond racisme in het Italiaanse voetbal. Deze keer niet omdat een speler discriminerend bejegend werd door supporters. Wel omdat de Serie A zelf een campagne tegen racisme is gestart met kunstwerken van apen als uithangbord. Een bedenkelijke keuze. Onder andere de CEO van Roc Nation, het managementbedrijf boven Romelu Lukaku, reageert verbolgen. “De ‘visuals’ die ze gebruiken, geven blijk van ongevoeligheid en zijn gênant voor heel het Italiaanse voetbal.”

Romelu Lukaku die tegen Cagliari apengeluiden naar zich geslingerd kreeg. De Italiaanse krant ‘Corriero dello Sport’ die voor het duel tussen Inter en AS Roma ‘Black Friday’ kopte met foto’s van Lukaku en Smalling.

Mario Balotelli die racistisch bejegend wordt, woedend de bal de tribunes in trapt en ei zo na het veld verlaat.

Ex-Genkverdediger Kalidou Koulibaly die racistische gezangen te verduren kreeg tijdens Roma-Napoli, waar de scheidsrechter de match even stil moest leggen.

En ga zo maar door. Het Italiaanse voetbal kwam dit seizoen al verschillende keren negatief in de spotlights na voorvallen van racisme. Met die voorbeelden in het achterhoofd lanceerde de Serie A vandaag een nieuwe anti-racismecampagne om de supporters te sensibiliseren. En die mag nu al op heel wat tegenkanting rekenen.

De Italiaanse voetbalbond duidde kunstenaar Simone Fugazzotto aan om aanvankelijk voor de bekerfinale van vorig seizoen tussen Atalanta en Lazio een kunstwerk te maken dat de strijd tegen racisme moest uitbeelden. Een bedenkelijke keuze van de Serie A, want de internationaal gerenommeerde artiest staat bekend voor zijn kunstwerken met apen. Die lijn trok hij nu ook door. Zijn kunstwerken werden nu pas voorgesteld als uithangbord van de huidige anti-racismecampagne. De Serie A krijgt nu - niet onverwacht - een storm van kritiek over zich heen.

“Voor een artiest is er niets belangrijker dan de perceptie van de mensen te veranderen”, legt Fugazzotto uit in Italiaanse media. “Met deze drie kunstwerken, probeer ik aan te tonen dat we allemaal complexe en fascinerende wezens zijn. Blij, droevig, katholiek, moslim of boedist. Maar uiteindelijk beslist onze huidskleur niet wie wij zijn.”

Ik bedacht om Europeanen, Aziaten en Afrikanen allemaal als aap te schilderen” Kunstenaar Simone Fugazzotto

“Ik schilder apen als een metafoor voor mensen. Een paar maanden geleden was ik bij Inter-Napoli. Destijds werden er apengeluiden gemaakt. Ik vond dit zó vernederend dat ik bedacht om Europeanen, Aziaten en Afrikanen allemaal als aap te schilderen. Dit is een boodschap aan de racisten. We stammen oorspronkelijk allemaal af van apen.”

Ook de voorzitter van de Serie A, Luigi De Siervo, verdedigt de campagne. “Simone’s kunstwerken tonen de waarden van fairplay en tolerantie en zullen het uithangbord van deze campagne blijven. De Italiaanse voetbalbond distantieert zich van elke vorm van vooroordelen. We beseffen dat racisme een groot en complex probleem is, dus bestrijden we het op drie fronten: cultureel, via kunstwerken zoals die van Simone Fugazzotto. Sportief, via de spelers en clubs. En ook repressief, met de hulp van de politie. Ik ben er zeker van dat we de strijd tegen racisme zullen winnen.”

Roc Nation: “Elke keer wanneer Serie A mond opendoet, wordt het erger”

Mooie woorden, maar onder andere Brett Yormark, de CEO van Roc Nation, het managementbedrijf dat Romelu Lukaku in zijn portefeuille heeft, kan er niet mee lachen. “Elke keer wanneer de Serie A zijn mond opendoet, wordt het erger”, zegt hij aan de Telegraph. “Elke keer wanneer ze een strategie tegen racisme uit de doeken doen, wordt het erger. De ‘visuals’ die ze gebruiken, geven blijk van ongevoeligheid en zijn gênant voor heel het Italiaanse voetbal. Het zijn de spelers die beschermd moeten worden, want uiteindelijk zijn zij de personen waarvoor de fans naar het stadion komen. Zij moeten in een positieve omgeving kunnen werken. Op dit moment bestaat dat niet in de Serie A.”

Kritiek op sociale media

Niet alleen bij Roc Nation, maar ook op Twitter heerst er grote consternatie. Een bloemlezing:

