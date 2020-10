Selectie Napoli twee weken op hotel: Dries Mertens mag voorlopig niet uit quarantaine ODBS/KTH

06 oktober 2020

16u21 2 Serie A Napoli gaat twee weken in quarantaine. Na meerdere coronabesmettingen verblijft de spelersgroep in een hotel niet ver van de Zuid-Italiaanse stad. Dat meldt de club op haar website. De kans dat Dries Mertens erbij zal zijn donderdag tegen Ivoorkust, lijkt zo erg klein. Ook rond Engeland en IJsland hangt nog een vraagteken.

Roberto Mancini, de bondscoach van Italië, besloot al om geen Napoli-spelers op te roepen en ook Luis Enrique (Spanje) liet Fabio Ruiz in Napels. Mertens, die wel geselecteerd werd door Martínez, zal dus mogelijk ook in Italië (moeten) blijven. Hij vertoeft alvast tijdelijk in het hotel, net als 20 andere spelers waaronder de Italiaanse internationals en de Nigeriaanse aanvaller Osimhen. Niet van de partij zijn de Poolse international Milik en de drie besmette personen. Mertens is opgeroepen voor de komende interlands thuis tegen Ivoorkust (donderdag, vriendschappelijk) en in Engeland (zondag, Nations League) en IJsland (volgende week woensdag, Nations League).

Bij drie personen binnen Napoli is tot nu toe corona geconstateerd, onder wie de middenvelders Piotr Zielinski en Eljif Elmas. De vrees bestaat dat zich op korte termijn nieuwe coronabesmettingen bij de club aandienen. Dat lijkt een gevolg van de thuiswedstrijd tegen Genoa (6-0), de club waar inmiddels ruim twintig besmettingen zijn gemeld. Er gingen geruchten dat Napoli-trainer Gennaro Gattuso ook positief heeft getest, maar dat heeft Napoli tegengesproken.

Zondag kwam Napoli niet opdagen in Turijn voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De lokale gezondheidsautoriteiten hadden de vliegreis van het team richting Noord-Italië op zaterdag verboden, en gaven de ploeg daarna opdracht in quarantaine te gaan. De organisatie achter de Serie A, de Italiaanse hoogste voetbalcompetitie, dreigt nu met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Napels. De regels bepalen dat, wanneer een team niet komt opdagen, de tegenstander met 3-0 wint.

Napoli was de eerste club uit een grote voetbalcompetitie die besloot tot een afzegging over te gaan, nadat de instanties hadden geweigerd een wedstrijd te verplaatsen. Er wordt in Italië momenteel gediscussieerd over hoe het nu verder moet met de competitie, met het oog op de stijgende infectiecijfers.

Mertens met goal en assist tegen Genoa:

