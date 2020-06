Scepsis over nieuw shirt waarin Lukaku en co volgend seizoen zullen spelen: “Lelijkste truitje ooit” Redactie

30 juni 2020

11u43 0

Romelu Lukaku weet in welk truitje hij volgend seizoen zal spelen in Giuseppe Meazza. Inter stelde vandaag z'n nieuwe thuisshirt voor en daar is toch wel wat over te doen op de sociaalnetwerksites. De kleuren zijn zoals traditioneel zwart en blauw, maar het tenue wordt voorzien van zigzagstrepen. En daar zijn niet alle Inter-fans duidelijk even enthousiast over. “Het prachtige, klassieke truitje van Inter is intussen helemaal om zeep geholpen”, klinkt het onder meer fors. Iemand anders heeft het over “het lelijkste truitje ooit van Inter”.

De ontwerper van het Nike-shirt krijgt op de website van Inter de kans om zijn creatie te verdedigen. “We blijven de uitdaging aangaan om de traditionele strepen van Inter aan te pakken”, zegt Scott Munson van Nike. “De zigzagstrepen zijn een voorbeeld van een postmodernistische design en ze doen ook denken aan de Biscione, een slang die geldt als een historisch symbool van de stad Milaan. Het resultaat is een heel onverwacht homeshirt.” Dat laatste beamen dus ook heel wat fans. Bij het nieuwe truitje horen een zwart broekje en blauwe sokken.

Het truitje waarin Lukaku en co dit seizoen spelen is een klassieker ontwerp:

Lees ook:

En dat voor 200.000 euro per jaar: derde keeper Inter pakt vanop de bank tweede keer rood in 2020