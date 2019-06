Sarri ziet Juventus als "bekroning van een lange carrière" YP

20 juni 2019

12u06

Bron: Belga 0 Serie A Maurizio Sarri is officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van Juventus. De Italiaan maakte onlangs de overstap van Chelsea, waar hij ondanks eindwinst in de Europa League geen toekomst meer zag. Bij de Italiaanse landskampioen volgt Sarri zijn landgenoot Massimiliano Allegri op.

Sarri kent de Italiaanse competitie uiteraard goed. Zo zat hij tussen 2015 en 2018 op de bank bij Napoli, waar hij Dries Mertens onder zijn hoede had. Met de Zuid-Italiaanse club werd Sarri twee keer vicekampioen achter het ongenaakbare Juve.

Dat ik vandaag bij de grootste club in Italië zit, maakt mij gelukkig. Het is weer een stap vooruit na mijn ervaring bij Chelsea Maurizio Sarri

"Bij Napoli heb ik alles gegeven. Daarna vond ik het tijd voor een mooie ervaring in de Premier League. Vandaag is Juventus de beste Italiaanse ploeg en zij boden mij de kans terug te keren naar Italië. Het is de bekroning van een lange carrière", vertelde de 60-jarige Sarri . "Ik heb al een hele weg afgelegd, heb het stap voor stap gedaan. Dat ik vandaag bij de grootste club in Italië zit, maakt mij gelukkig. Het is weer een stap vooruit na mijn ervaring bij Chelsea.”

Juventus is al jarenlang dé onbetwiste nummer één in de Laars. Sarri beseft dat ook van hem successen worden verwacht in Turijn. "Het is altijd lastig de hele tijd te moeten winnen en Juventus heeft de verplichting steeds te winnen. Maar we moeten beseffen dat het niet vanzelf zal gaan", aldus nog Sarri, die bij Juventus een contract voor drie jaar ondertekende.

🎙 Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Sono contento di essere qui oggi»#WelcomeSarri pic.twitter.com/ILPCrhvkMZ JuventusFC(@ juventusfc) link