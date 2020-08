Sarri moet ondanks landstitel opkrassen bij Juventus na Champions League-uitschakeling tegen Lyon NVE

08 augustus 2020

14u45 6 Serie A “Adieu, Maurizio.” Het stond vanochtend al te lezen op de kop bij Corriere dello Sport. De positie van Juventus-coach Maurizio Sarri (61) stond al langer op de helling, nu is de knoop doorgehakt. De Italiaan wordt bedankt voor bewezen diensten, zo meldt de club.

Landskampioen worden is al lang niet meer de prioriteit bij Juventus. De Beker met de Grote Oren, die willen ze zien. En dat weet nu ook Maurizio Sarri. De Italiaanse oefenmeester bezorgde Juve dan wel de negende landstitel op rij - voor Sarri zijn eerste - het volstond niet voor het bestuur. Juventus wacht al sinds 1996 op de eindzege in de Champions League. Het verloor de finale van de Champions League zeven keer, waarvan twee keer in de afgelopen vijf jaar.

Het voetbal van Juventus was van mindere makelij dan de afgelopen jaren. Een verdediging die niet op punt staat. Veel afval in het spel. Kwalificatie voor de kwartfinales was een must voor Sarri. Niets was minder waar. De pijnlijke uitschakeling gisteren tegen Olympique Lyon was de druppel die de emmer deed overlopen voor het bestuur. Sarri wordt bedankt voor bewezen diensten, Juventus gaat op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Dat bevestigt de club op Twitter.

“Ik ben erg verbitterd”, zei Sarri zelf nog na de thuiszege van zijn elftal op Olympique Lyon: 2-1. Die uitslag was na het eerdere verlies in Frankrijk (1-0) niet genoeg. “We hebben het in februari in Lyon laten liggen. Dat is duidelijk.”

