Sampdoria zet Dennis Praet in etalage: Italiaanse club hoopt op miljoenen KTH

10 juli 2019

Vraagprijs circa 25 miljoen euro inclusief bonussen. De volgende Rode Duivel die straks mogelijk een overstap maakt naar een andere club, is Dennis Praet. AC Milan twijfelt. Valencia loert. Ondertussen zet Sampdoria hem in de etalage.

Carlo Osti, sportief directeur van Sampdoria, windt er geen doekjes om. Hij verwacht dat Dennis Praet (25) na drie jaar in Genoa straks andere oorden opzoekt. Klaar voor een stap hogerop na een uitstekend seizoen. Club en Duivel hebben al een tijdje een mondelinge overeenkomst. Bij een goed bod heeft Samp ingestemd om hem te verkopen. “Praet is een speler van wereldklasse”, zei Osti. “De komende dagen zouden er zich wel eens opties uit het buitenland kunnen aanbieden.”

Lang gingen ze er bij Sampdoria vanuit dat Praet naar AC Milan zou verhuizen, coach en mentor Marco Giampaolo achterna. “Als de bus de juiste rijstrook volgt, speelt hij straks bij Milan”, liet de voorzitter zich onlangs ontvallen. “Giampaolo is gek van hem.” Alleen twijfelt Milan, gebonden aan de Financial Fair Play. Ondertussen zijn er kapers op de kust en Samp verkoopt hem liever aan een buitenlandse club. In de gesprekken over de Colombiaan Jeison Murillo, die wellicht van Valencia naar Sampdoria verhuist, kwam ook Praet ter sprake. Valencia volgt Praet al jaren en is op zoek naar een extra speler om zijn middenveld te stofferen. Plots staat hij er op de agenda.

In Italië wordt ook Leicester City gelinkt aan de ex-Anderlechtspeler, maar na de aankoop van Youri Tielemans is een bijkomende centrale middenvelder geen prioriteit, zo valt in het King Power Stadium te horen. Met Wilfried Ndidi (ex-Genk), Tielemans en seizoensrevelatie James Maddison hebben ze hun basisdriehoek al. Praet wil bij zijn nieuwe club eerste keus zijn.