Saelemaekers kruist zondag Lukaku in Milanese derby: “Eerst wat praten, nadien regelen we het op het veld” Redactie

04 februari 2020

20u15

Bron: VTM NIEUWS 0

Alexis Saelemaekers (20) werd vandaag officieel voorgesteld bij AC Milan en speelt zondag meteen de Milanese derby tegen Romelu Lukaku. “Ik had al een beetje contact met Romelu. Hij feliciteerde mij toen ik mijn contract tekende. Hij vertelde mij dat als ik iets nodig heb, hij het zou zijn voor mij. Ik hoop hem te kunnen kruisen en een beetje te praten. Nadien regelen we het wel op het veld.” Saelemaekers denkt ook al aan EURO 2020. “Ook dat is een kinderdroom. Maar ik concentreer me voorlopig alleen op deze club. Ik werk hard en dan zien we wel wat er gebeurt.”