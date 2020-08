Saelemaekers en Milan sluiten seizoen af met ruime zege tegen Cagliari Redactie

01 augustus 2020

22u36 0 AC Milan MIL MIL 3 einde 0 CAG CAG Cagliari Serie A Milan heeft z’n seizoen op een mooie wijze afgesloten. Thuis tegen Cagliari stelde het de zege vlak na de rust veilig met twee doelpunten in evenveel minuten. Alexis Saelemaekers werd iets voorbij het uur vervangen. De Rossoneri mogen volgend seizoen de Europa League in.

Milan zat na de coronabreak in een goede flow en wou het seizoen met een goed gevoel afsluiten. Daarvoor kreeg het na tien minuten wat hulp van Cagliari-verdediger Klavan. De ex-speler van Liverpool verschalkte z'n eigen doelman.

Tien minuten ver in de tweede helft verdubbelde Zlatan Ibrahimovic de Milanese voorsprong. Nog eens twee minuten later zette Samu Castillejo de 3-0 op het bord in San Siro. Alexis Saelemaekers startte weer in de basis bij Milan, hij werd na iets meer dan een uur vervangen. Volgend seizoen treedt hij met Milan aan in de Europa League.



