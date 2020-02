Exclusief voor abonnees Saelemaekers charmeert op voorstelling bij AC Milan: “Op de PlayStation speelde ik graag in San Siro” Pieter-Jan Calcoen in Italië

04 februari 2020

20u53 0 Serie A Niks veranderd. Alexis Saelemaekers (20) charmeerde bij zijn voorstelling bij AC Milan. Nu nog op het veld – hij heeft genoeg gekost...

“Een sneeuwbaleffect”, vermoedt Jean-Marc Schellens, de makelaar van Alexis Saelemaekers, enkele seconden nadat Paolo Maldini hem de hand is komen schudden op het oefencomplex ‘Milanello’. Dat zit zo: Stefano Pioli is nu de coach van AC Milan, maar voordien zat hij bij... Fiorentina, dat vorig jaar geïnteresseerd was in Saelemaekers. En de assistent van AC Milan-directeur Zvonimir Boban was tot voor kort werkzaam bij AS Roma, dat ook al met de entourage van Saelemaekers rond de tafel zat in het recente verleden.

