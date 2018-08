Ronaldo zwaar aangepakt door partner van doelman die bewusteloos en met gebroken neus achterbleef: "Deze kampioen kan ik niet bewonderen" Hans Op de Beeck

20 augustus 2018

07u01

Bron: football-italia.net 0 Serie A Ronaldo's eerste match in het shirt van Juventus gaat niet de geschiedenis in als eentje waarop hij met goed gevoel zal terugkijken. Goed spelen, laat staan scoren, deed CR7 niet - wel zorgde de Portugese superster ongewild voor flinke averij bij thuisdoelman Stefano Sorrentino. Tot woede van diens partner.

What a save by Sorrentino to deny Cristiano Ronaldo his first goal with Juventus pic.twitter.com/QoJwaYS9ds S⚽ccerapy(@ soccerapy) link

Het grote debuut van Cristiano Ronaldo voor de 'bianconeri' zaterdagavond bij Chievo, werd alles behalve een onverdeeld succes voor de man van 117 miljoen euro. Op de valreep trok Juventus de zege nog over de streep (2-3) in het Stadio Bentegodi, maar Cristiano stond ondanks verwoede pogingen niet aan het kanon. Alleen in het gezicht van Stefano Sorrentino (39), die erg sterk stond te keepen, trof hij raak. Het zag er even erg uit en de doelman moest meteen afgevoerd worden richting ziekenhuis in Verona, waar gelukkig alleen een gebroken neus, whiplash en gekneusde schouder werden vastgesteld.

Non hai il video da questa angolazione? Io ho trovato questo, ma non si vede bene la spinta. Una cosa è certa: non può essere carica al portiere. Nella foto si vede benissimo che Sorrentino è ancora in volo e Ronaldo ha già colpito. Non parliamo poi del recupero... pic.twitter.com/V8tC7Z2kg4 Don CRis7iano 🇮🇹🇵🇹(@ FabioCasalucci) link

Sorrentino, die zondagmiddag alweer thuis was, deelde gisteren via Twitter een foto van de schade en kon nog best lachen met het voorval. "We zijn een fantastische ploeg en gisteren flirtten we met grootsheid, terwijl CR7 alleen flirtte met een 'bullseye' (vrij vertaald, een trap recht in de roos)." De doelman, die na de botsing roerloos op de grond bleef liggen en vervangen werd door Andrea Seculin, stelde ook dat hij al een bericht van Cristiano had gekregen om hem snel en veel beterschap te wensen. "Bedankt, legende", aldus Sorrentino daarop.

GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! 😂😂😂😂😂😂 #ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5 Stefano Sorrentino(@ Sorrentino) link

Ho ricevuto un messaggio di vicinanza e pronta guarigione da parte di Cristiano Ronaldo.



Grazie leggenda! #ChievoJuve pic.twitter.com/QvJW3QrzDH Stefano Sorrentino(@ Sorrentino) link

Alles vergeven en vergeten leek het, maar dat was buiten de tirade van Sorrentino's partner gerekend. Ongetwijfeld ingegeven door de angst meteen na het incident, stelde Sara Ruggeri: "Uren heb ik me stil gehouden om te focussen op wat het allerbelangrijkst is, met andere woorden mijn familie", schreef ze in een privé-bericht op Instagram. "Maar als kampioenen ook kampioenen willen genoemd worden, moeten ze eerst en vooral MENSELIJK zijn. Sorry, maar zo'n kampioen kan ik niet bewonderen. Wel heb ik veel respect voor echte mannen, zoals mijn wederhelft die daar bewusteloos lag en Tomovic (Servische verdediger van Chievo, nvdr) die ook meteen alles deed om te helpen!" Bedankt zij die een hart, menselijkheid, nederigheid en principes hebben! Zij die beledigen, bekritiseren, vieren of -nog erger- observeren en dan vertrekken: schaam jullie!"

Ruggeri neemt daarmee enkele spelers van Juventus in het vizier. Na de botsing werd de 'Oude Dame' aanvankelijk een goal toegekend via Mandzukic en doellijntechnologie, maar enkele minuten later ging dat feestje niet door. De videoref had hands van Ronaldo opgemerkt. Dybala en Chiellini juichten aanvankelijk om de goal, zonder zich om het lot van Sorrentino te bekommeren. Een gebaar waarvoor Dybala zich trouwens al geëxcuseerd heeft op zijn Instagram. Ronaldo van zijn kant wandelde even naar Sorrentino om te kijken wat er gaande was, om dan plaats te maken voor de Chievo-dokter.

Ronaldo'yla çarpışan Sorrentino baygınlık geçirip sedyeyle oyundan çıktı. Dybala ve Chiellini ise o esnada gol derdinde.pic.twitter.com/wE1Sp8YRG5 Charles 'Aga' Monroe(@ Charles33Monroe) link