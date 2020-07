Ronaldo verijdelt stunt van Atalanta met twee penaltygoals nadat Malinovskyi heerlijk raak trof ODBS

11 juli 2020

23u33 0 Juventus JUV JUV 2 einde 2 ATA ATA Atalanta Serie A Het hachje gered en vooral: een nieuwe stap richting de scudetto. Juventus had het alles behalve onder de markt met een bijwijlen indrukwekkend Atalanta en leek af te stevenen op zijn eerste thuiverlies na 36 matchen. De dekselse Ronaldo besliste er anders over. In minuut 88 scoorde hij zijn tweede penaltygoal na controversieel hands. Met nog 6 matchen te gaan telt Juve 8 punten voor op Lazio, dat eerder vandaag verloor.

Timothy Castagne zou bij Atalanta oorspronkelijk op de bank starten, maar zijn concurrent Robin Gosens viel in de opwarming uit met een blessure, waardoor de Rode Duivel uiteindelijk toch mocht starten en de negentig minuten volmaken. Castagne deed dat zeker in de eerste helft geregeld sterk, met goeie rushes op zijn linkerflank. Zoals Hateboer op rechts. Zapata had op voorzet van onze landgenoot beter kunnen doen om er dan al 0-1 van te maken.

Want Atalanta was de veel betere ploeg. Juventus onderging voor de pauze zowaar de wet van de sterkste. Atalanta pakte uit met geregeld topvoetbal en zag het trio Gomez/Ilicic/Zapata schitteren. Gomez zette De Ligt in de wind en vond Zapata, waarna de Colombiaanse machtsmens Szczesny vloerde. Een beter Juve na de pauze, al had het een gelukje nodig om gelijk te maken. De Roon raakte de bal met de hand in de zestien en Ronaldo zette de elfmeter feilloos om, 1-1.

In een evenwichtigere tweede helft toverde de ingevallen Ruslan Malinovskyi (ex-Genk). Met een zware knal met zijn ‘mindere’ rechter leek hij Atalanta een prestigueuze zege te schenken. Maar Juventus kwam echter toch opnieuw langszij na opnieuw een strafschop. Muriel beroerde onbeuwst de bal met de hand in de zestien en opnieuw Ronaldo trapte de 2-2 eindstand op het bord. Een minder duidelijke handsbal, de VAR koos de kant van Juve. Elfde penaltygoal al voor Cristiano dit seizoen in de Serie A.

Juventus vergroot haar voorsprong in de tussenstand op eerste achtervolger Lazio tot acht punten. De Romeinen verloren eerder op de avond met 1-2 van Sassuolo. Atalanta volgt als derde op negen punten van de Oude Dame.



