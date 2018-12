Ronaldo to the rescue: Cristiano valt in en redt ongeslagen status Juventus Redactie

26 december 2018

17u13 0 Atalanta ATA ATA 2 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Leider Juventus heeft punten verspeeld op het veld van Atalanta. Met Timothy Castagne negentig minuten in de basis hield het nummer zeven uit de Serie A de club uit Turijn op 2-2. Cristiano Ronaldo kreeg aanvankelijk rust, maar moest als invaller toch aan de bak. Met succes, hij zorgde voor een punt en vermeed zo de eerste Serie A-nederlaag van Juve dit seizoen.

Het was aan Cristiano Ronaldo te danken dat de eerste nederlaag voor de koploper uitbleef. De Portugese sterspeler kreeg rust van trainer Massimiliano Allegri, maar moest in de 65ste minuut bij een achterstand van 2-1 alsnog het veld in. Tien minuten later stond CR7 op de juist plaats om de bal na een hoekschop in het doel te koppen. Juventus voetbalde op dat moment al met een man minder na een rode kaart voor de Uruguayaanse middenvelder Rodrigo Betancur.

GOOOAL | Daar is Ronaldo met de gelijkmaker voor Juve! 👊



2️⃣-2️⃣ #AtalantaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/3weO3OJb9Q Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Juve leek in Bergamo nochtans een makkelijke middag tegemoet te gaan. Het kwam na twee minuten op voorsprong door een owngoal van Berat Djimsiti. Duvan Zapata bracht Atalanta halverwege de eerste helft langszij. De Colombiaan zette zijn team vlak na rust, opnieuw op aangeven van Alejandro Gómez, ook op voorsprong. Bijna ging Juve na de gelijkmaker van Ronaldo nog met de zege aan de haal, want in de slotminuut liet Bonucci de netten trillen. De goal werd echter terecht afgekeurd voor buitenspel. Door de draw kan Napoli straks tot op zes punten van de Oude Dame naderen. Dries Mertens gaat op bezoek bij Inter, dat om disciplinaire redenen geen beroep doet op Radja Nainggolan.

GOAL | Juve staat op voorsprong, dankzij een owngoal van Djimsiti! 😓



0️⃣-1️⃣ #AtalantaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/p2katehsCm Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Daar is Zapata met de gelijkmaker! 💪



1️⃣-1️⃣ #AtalantaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/kB2Isz7loM Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Zapata, met zijn tweede goal, kopt Atalanta op voorsprong! ✌️



2️⃣-1️⃣ #AtalantaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/XfoHK0FeSk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WISSEL | Ronaldo mag invallen. Zal hij als invaller beslissend zijn? 🙌#AtalantaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/Ws2PpjpvF7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link