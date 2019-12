Ronaldo stuurde gisteravond zijn kat naar Parijs... om in Milaan prijs van ‘beste speler van Serie A’ te krijgen ODBS

03 december 2019

12u00 2 Serie A Cristiano Ronaldo moest zich tevreden stellen met een derde plaats op de Ballon d’Or gisteravond en vond het niet nodig om aanwezig te zijn in Parijs. De Portugees was er dan ook veel liever bij in Milaan, waar hij op het ‘Gran Gala’ verkozen werd tot ‘beste speler van de Serie A’. Op dat gala haalde Giorgio Chiellini, ploegmaat van CR7 bij Juventus, opvallend uit naar Real Madrid.

‘Kleinzielig’, ‘klasseloos’: de reacties (op de sociale media) op de no-show van Ronaldo logen er gisteravond niet om. Blijkt dat Cristiano een gegronde reden had om Parijs links te laten liggen en te kiezen voor Milaan. Want zoals dat tegenwoordig gaat met de verkiezing van de meest prestigieuze individuele voetbaltrofee, wist Ronaldo al even dat Messi de grote triomfator zou worden. Terwijl hij op vijf stuks zou blijven steken, staat Messi met zes trofeeën weer alleen op het hoogste schavotje. In tegenstelling tot in Milaan, viel er dus in Parijs weinig eer te behalen.

Maar voor de collega-voetballers, trainers, scheidsrechters, journalisten en de leden van de Italiaanse technische staf, was Ronaldo in Italië wel de beste. Een mooie accolade op het debuutseizoen van Ronaldo in de Serie A, waarin hij de scudetto in de wacht sleepte en 21 goals maakte in 31 matchen. Vierde in de stand van topschutter, gewonnen door Sampdoria-spits Fabio Quagliarella. In totaal was Ronaldo goed voor 26 goals bij Juve vorig seizoen, terwijl hij ook schitterde met Portugal. De Nations League gewonnen en onlangs zijn 99ste goal gemaakt in het nationale shirt. Alleen dit seizoen loopt het wat minder vlot. ‘Slechts’ zes goals in 11 matchen en wat problemen aan de knie, die Sarri inriep om hem enkele keren voortijdig naar de kant te halen.

Op die gala-avond sprak Giorgio Chiellini straffe taal. Hij beschuldigde Real Madrid ervan dat ze vorig jaar niet Ronaldo maar Modric de Ballon d’Or lieten winnen. Toen werd Cristiano tweede, achter zijn voormalige Kroatische ploegmaat bij Real en wereldbekerfinalist. “Ik kan er vrede mee nemen dat Messi dit jaar wint”, aldus Chiellini. “Vorig jaar, dat was pas een schande. Het was Real dat besliste om Ronaldo de Ballon d’Or niet te laten winnen. Dat was echt opvallend. Ze wilden natuurlijk dat het een Real-speler was die won. Modric was echt belachelijk. Het was toch Frankrijk dat het WK had gewonnen? Griezmann, Pogba of Mbappé waren terechte winnaars geweest. Of Ronaldo, die de Champions League had gewonnen. Maar als je die logica doortrekt, had Van Dijk de trofee dit jaar moeten winnen natuurlijk.”

Het feit dat Modric vorig jaar niet alleen de Ballon d’Or won, maken de beschuldigingen van Chiellini gratuit. De Kroaat won ‘The Best’, de prijs van de FIFA, en was ook voor de UEFA de beste. Terwijl hij toen zowel op het WK als na de Champions League verkozen werd tot beste speler. Dit seizoen gaat Modric met een minder twijfelachtig record lopen. Als eerste Ballon d’Or winnaar ooit, zat hij het jaar erop niet bij de dertig genomineerden.