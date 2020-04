Ronaldo showt (weer) zijn sixpack en slikt valselijke uithaal: “Haal die Italiaanse zwerver weg uit Madeira” ODBS

02 april 2020

06u02 0 Time-Out Heeft er wereldwijd ooit een meer polariserende voetballer bestaan dan Cristiano Ronaldo? Zelfs in quarantaine -de Portugees vertoeft met zijn gezin op Madeira- blijft hij ofwel geliefd ofwel gehaat. Volop in de schijnwerpers, elke dag weer. Gisteren zag de Italiaanse pers hem Juventus verlaten, werd hij door een lokale politicus valselijk belaagd en mocht zelfs een ex-doelman van 41 Ronaldo beoordelen op een gemiste penalty. Cristiano zelf deed er een schepje bij door een foto te posten met in de hoofdrol zijn sixpack. Als er één merk de coronacrisis overleeft, dan wel ‘CR7'.

Het grappigste verhaal was dat van Rafael Macedo, een lokale politicus op Madeira. In navolging van Giovanni Cobolli Gigli, oud-voorzitter van Juventus die vond dat Ronaldo in Portugal vooral aan zijn zwembad lag te zonnen, schreef die op zijn Facebook: “Dat dit beest dat uit Italië is gekomen maar opnieuw naar ginder gaat. Haal die zwerver weg uit Madeira.” In een reactie op een foto waarbij Ronaldo samen met zijn Georgina en twee van de kinderen een wandeling maakt in Funchal. Portugal verkeert in een vrijblijvende lockdown, wat erop neerkomt dat je wel buiten mag mits respect voor ‘social distancing’. Een tweede post van Macedo volgde niet veel later. “Mijn account is gehacked. Ik zou nooit zo'n dingen zeggen over Ronaldo. Het is niet de eerste keer dat me dit overkomt en ik heb mijn paswoord nu gewijzigd. Bij deze vraag ik Ronaldo om vergiffenis. En vanaf nu verander ik wekelijks mijn paswoord. De hackers liggen op de loer.”



In Italië blijven ze ook in coronatijden graag praten over transfers. Volgens ‘Il Messagero’ is Juventus door de fel verminderde inkomsten straks niet langer in staat Cristiano te betalen en dringt een exit zich op. Over vier jaar schrijft de ‘Oude Dame’ 340 miljoen euro over op Ronaldo’s rekening. Juve zou nu 70 miljoen euro vragen voor zijn sterspeler. ‘Nieuws’ dat op vele sites gretig overgenomen werd. De lijstjes met potentiële nieuwe clubs werden aangemaakt, een terugkeer naar Manchester United doet zeker de Engelse tabloids likkebaarden. Alleen is er niets dat zegt dat Juventus Ronaldo moet laten gaan. Alleen al door de de geste van zijn spelers om vier maanden loon af te staan, bespaart Juve 90 miljoen euro. De club is ook volgend seizoen gegarandeerd van Champions League-inkomsten en ziet de marketingmolen extra hard draaien net dankzij... Ronaldo.

De paparazzi-foto’s die van hem de voorbije dagen gepubliceerd werden, zullen Ronaldo ongetwijfeld niet gezind hebben. Tijd voor zelf een beeld te lanceren, moet (de machine achter) Ronaldo gedacht hebben. Na een zoveelste workout werd er een zoveelste beeld van zijn indrukwekkende sixpack gepost op zijn officiële sociale media. “Adem in, adem uit. Blijf actief”, gevolgd door de hashtag ‘thuis blijven redt levens’. Dat moet je Ronaldo dan ook weer nageven: zijn populariteit zet hij ook geregeld in voor de goeie zaak.

Tot slot was er ook nog Stefano Sorrentino (41), die nu in de achtste Italiaanse afdeling als spits speelt maar vorig seizoen in doel bij Chievo stond. Toen werd er met 3-0 bij Juventus verloren maar bestond het Sorrentino een penalty te stoppen van de Portugees. Sorrentino: “Voor de match had ik afgesproken met Ronaldo dat we achteraf onze shirts zouden uitwisselen. Maar toen ik zijn penalty pakte, was hij plots erg kwaad. Een penalty missen was hem in Italië nog niet overkomen. In de spelerstunnel na de match gaf hij mij de hand en feliciteerde hij me, maar met zo’n kwaad gezicht dat ik zijn shirt niet meer kreeg. Gelukkig heb ik dat van Dybala wel gekregen.”

