Ronaldo redt Juventus in blessuretijd tegen Genua TLB

30 oktober 2019

23u00 0 Juventus JUV JUV 2 einde 1 GEN GEN Genoa Serie A Juventus is in de Serie A in de thuiswedstrijd tegen Genua diep in blessuretijd ontsnapt aan puntenverlies. Cristiano Ronaldo benutte in de vijfde minuut van de extra tijd een strafschop, die hij zelf had versierd: 2-1.

Tien minuten voor rust bracht aanvoerder Leonardo Bonucci Juventus met een kopbal aan de leiding. Een paar minuten later werd het gelijk via Cristian Kouamé. In de tweede helft moest Genua snel met tien man verder na de tweede gele kaart voor Francesco Cassata.

In blessuretijd tikte Ronaldo de 2-1 binnen, maar dat doelpunt werd na het raadplegen van de VAR nog afgekeurd. Niet veel later eiste de Portugese sterspeler alsnog de hoofdrol voor zich op. Nadat hij zelf was aangetikt, nam hij zelf plaats achter de bal om vervolgens hard over de grond raak te schieten.

Dankzij de zege neemt Juve de leidersplaats weer over van Inter, dat dinsdag na een doelpunt van Romelu Lukaku met 1-2 was gaan winnen bij Brescia. Het verschil tussen beide titelkandidaten is na tien speeldagen één punt.