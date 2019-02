Ronaldo pikt zijn goaltje mee in ruime zege Juventus LPB

15 februari 2019

22u25 0 Juventus JUV JUV 3 einde 0 FRO FRO Frosinone

Probleemloze avond voor Juventus in de Serie A. Staartploeg Frosinone lag in Turijn al na een dik kwartier op apegapen. Dybala opende de beschietingen met een kanonskogel in de winkelhaak. Wat later toonde Bonucci zich na een hoekschop een bekwame rebounder. Wedstrijd meteen in een beslissende plooi. Na de pauze pikte ook Ronaldo zijn goaltje mee, zijn negentiende treffer in de Serie A. In het klassement heeft Juventus voorlopig veertien punten voorsprong op eerste achtervolger Napoli, dat zondag aantreedt tegen Torino.