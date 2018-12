Ronaldo pakt met twee treffers scalp van Praet in match vol opwinding: drie VAR-interventies, laatste belet héérlijke gelijkmaker GVS

29 december 2018

14u30 0 Juventus JUV JUV 2 einde 1 SAM SAM Sampdoria Serie A Dennis Praet en Sampdoria leken Juventus in blessuretijd op te zadelen met nieuw puntenverlies. De 2-2 van Saponara vloog heerlijk in de winkelhaak, maar werd uiteindelijk afgekeurd na een tussenkomst van de videoref. Zo vermeed de Oude Dame een tweede draw op rij. Cristiano Ronaldo tekende voor de twee Turijnse treffers, Quagliarella hield de spanning er lang in.

Vorig weekend nog de redder in nood, vandaag gewoon aan de aftrap. Cristiano Ronaldo. Amper 108 seconden had hij nodig om zijn ploeg op voorsprong te vlammen. Hij kapte zijn naaste belager knap uit en krulde de 1-0 binnen. Juventus domineerde nadien met de vingers in de neus en leek op weg naar een makkelijke zege. Tót de referee een eerste keer - in totaal zou de videoref driemaal een cruciale rol spelen in het Allianz Stadium - naar de zijlijn liep. Can beroerde op het halfuur na een hoekschop inderdaad de bal met de bovenarm, maar geheel onvrijwillig. Toch wees Paolo Valeri na het VAR-momentje naar de stip. Ex-spits van Juventus Quagliarella schoot onhoudbaar binnen. 1-1 bij de rust.

GOAL | Daar heb je al meteen het eerste doelpunt! :fire:

Wie anders dan Cristiano Ronaldo! :gem:



:one:-:zero: #JuveSamp :it:

GOAL | Quagliarella met de gelijkmaker vanop de stip! 👊



1️⃣-1️⃣ #JuveSamp 🇮🇹

Na de koffie nam Juventus opnieuw het heft in handen. Praet en co moesten achteruit. De leider in de Serie A versierde kans na kans, maar klom pas opnieuw én verdiend op voorsprong na een elfmeter. Alweer voer voor discussie, dit keer maakte Ferrari hands. Valeri was consequent na een blik op het kleine scherm, Ronaldo was zichzelf door raak te schieten. Eerder testte de Portugees al de kwaliteit van het doelhout.

Het venijn in de staart? Jawel. U raadt het al: na een interventie van de videoref. Saponara leek immers voor een tweede Turijnse draw te zorgen na een heerlijke krul in de kruising. De bezoekende aanhang werd gek, de excentrieke voorzitter ook. Bij winst zou hij zichzelf immers trakteren op het kapsel van Radja Nainggolan. Maar zo ver kwam het niet, zelfs één punt was zijn club niet gegund. Twee minuten na de 2-2 werd de referee immers alwéér naar de zijlijn geroepen. Hij keurde de goal af, Saponara stond inderdaad positie-buitenspel na een ongelukkige deviatie van een ploegmakker. Juve vierde en heeft twaalf punten op achtervolger Napoli.

GOAL | Ronaldo met zijn tweede van de wedstrijd! ✌️



2️⃣-1️⃣ #JuveSamp 🇮🇹