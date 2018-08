Ronaldo over zijn transfer, de hoop dat zijn oudste zoon ook voetballer wordt en over zijn looks: "Ik zie er goed uit omdat ik dat ben... Grapje!" Hans Op de Beeck

23 augustus 2018

17u30 2 Serie A DAZN, een streamingdienst die zich in de markt wil zetten als de 'Netflix van de sport', heeft niemand minder dan Cristiano Ronaldo als wereldwijd ambassadeur gestrikt. Naast La Liga en Ligue 1 hebben ze nu ook de rechten op de livewedstrijden van de Serie A en wie beter dan 'CR7' om dat in de kijker te zetten. In een interview voor DAZN sprak de Portugees (33) onder andere over zijn transfer naar Juventus, zijn favoriete sporten, zijn looks en zijn zoon Cristiano Jr.

139 miljoen. Zoveel volgers heeft Cristiano Ronaldo inmiddels. De enige wereldwijde celebrity die er nog meer heeft, is Selena Gomez. Samen met 122 miljoen Facebook-volgers en 74 miljoen op Twitter, is hij een lopende marketingbom. DAZN, dat naast voetbal ook inzet op vechtsporten, Major League Baseball en National Hockey League, zal vanaf dit seizoen 144 matchen uit de Serie A live brengen, in een deal voor drie jaar ter waarde van 600 miljoen euro. Geregeld Ronaldo dus, van wie ze de voorbije dagen in verschillende delen korte interviews loslieten op de sociale media.

Zo geeft Ronaldo toe dat de heenmatch in de kwartfinales van de Champions League vorig seizoen een impact heeft gehad op zijn transfer naar Turijn. In Juventus - Real Madrid scoorde Cristiano met een enig mooie retro de 0-3, waarna de thuisfans spontaan voor hem applaudisseerden. "Ik geef toe dat dit meegespeeld heeft in mijn beslissing om naar Juventus te gaan", aldus Ronaldo. "Toen heel het stadion voor me klapte, wauw. Dat was me nog nooit overkomen en verraste me. Het was waarschijnlijk de mooiste goal die ik in mijn carrière al gemaakt heb... (lacht) Spijtig genoeg dat ik ze net tegen mijn huidige club gemaakt heb. Maar op het einde van de rit maken details een groot verschil. Dus ja, dat hielp om Real te verlaten."

"Het ultieme doel is om met Juventus de Champions League te winnen. Daarop zullen we ons focussen, maar zonder dat het een obsessie mag worden. Stap voor stap en dan zien we wel. Als we dit jaar niet winnen, dan het volgende, of het jaar daarna... "

Er wordt de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal ook gevraagd of hij zijn oudste zoon, Cristiano Jr, in zijn voetsporen ziet treden. "Hij mag natuurlijk doen wat hij wil en ik zal hem altijd in alles steunen, maar het spreekt voor zich dat ik het geweldig zou vinden als hij straks ook profvoetballer wordt. Ik herken me hard in hem, op zijn leeftijd was ik net dezelfde. Bijzonder competitief, altijd willen winnen. Hij heeft ook die drive om het te maken, een goed lichaam, de skills, de snelheid, hij trapt al goed. Maar er is geen druk mee gemoeid (lacht)." (lees hieronder verder)

Naar welke andere sporten Ronaldo in zijn vrije tijd graag kijkt? "UFC", is het antwoord van de Portugees. Het Ultimate Fighting Championship, zeg maar de Champions League van MMA (Mixed Martial Arts). "Ik hou van die gevechten. Daarnaast zie ik graag tennis en basketbal. En tafeltennis, dat is naast voetbal een sport die ik goed kan. Maar als ik er eentje moet kiezen, is het UFC."

Ronaldo heeft het ook over de invloed die 'Sir' Alex Ferguson op zijn carrière heeft gehad. Manchester United haalde hem weg bij Sporting Lissabon, toen Cristiano nog een ruwe diamant was. "Ferguson is erg belangrijk geweest in het begin van mijn carrière. Toen ik in Manchester kwam, had ik nog de Portugese mentaliteit. Te veel dribbelen, niet altijd de goeie beslissingen nemen op het veld. Hij leerde me op dat vlak veel bij. Zeker in de Premier League, met die harde verdedigers, was dat niet makkelijk. Zoals ik al dikwijls gezegd heb, was Ferguson toen een echte vaderfiguur voor mij. Hij hielp me ontzettend hard." Zes jaar zou Ronaldo op Old Trafford blijven. Een periode waarin hij drie keer kampioen speelde, de FA Cup won en in 2008 ook de Champions League. De keren dat hij de Schot nadien tegen het lijf liep, verliepen die ontmoetingen telkens bijzonder hartelijk.

Hij vertelt ook hoe makkelijk het was om bij Juventus zijn favoriete nummer 7 te krijgen. In het Juventus Stadium droeg de Colombiaan Juan Cuadrado dat. "Hij zei me gewoon dat het een hele eer was dat hij zijn nummer 7 aan mij mocht afstaan. Daarvoor wil ik hem bedanken." Tot slot wordt er ook gevraagd naar Cristiano's voorliefde voor mode. Dat relativeert hij toch. "Het is zeker geen obsessie... (lacht) Ik zie er goed uit omdat ik dat ben. Grapje! Nee, ik vind het wel belangrijk om er gewoon goed uit te zien en te ruiken. Weet je, niet alleen naar mooie vrouwen moet gekeken worden. Ik merk ook dat vrouwen een goed geklede man leuk vinden. Mijn vriendin vindt het geweldig, net zoals mijn moeder, zussen... Man of vrouw, dat maakt deel uit van onze cultuur. Maar ik ben er zeker niet veel mee bezig. Ik vind wel: een detail hier en daar, dat maakt het verschil."

