Ronaldo luistert mythische kaap van 1.000 matchen op met goal, maar staat nog straatlengte van keeper die slachtoffer was van ‘Hand van God’ Redactie

22 februari 2020

20u20 1 SPAL SPA SPA 1 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Ouder worden deert ‘m niet. Op zijn vijfendertigste speelde Cristiano Ronaldo vandaag de duizendste wedstrijd uit zijn carrière. Om dit in de verf te zetten scoorde CR7 en zette hij Juve op weg naar een 1-2-overwinning. De Oude Dame loopt, weliswaar met één match meer gespeeld, zo vier punten uit op Lazio en Inter. Maar h oe kwam de Portugees nu weer aan z’n 1.000 matchen en welke spelers zijn hem voorafgegaan? Een terugblik.

Ronaldo lijkt al een eeuwigheid rond te dartelen op de Europese voetbalvelden. En wie dacht dat hij na het vieren van zijn vijfendertigste verjaardag gas terug zou nemen, heeft ongelijk. Vandaag rondde de Portugees - in het competitieduel tegen SPAL - de mythische kaap van 1.000 wedstrijden. Hij kon deze festiviteit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en zorgde ervoor dat het nog specialer werd met een doelpunt. Een belangrijke mijlpaal voor de aanvaller. Van de actieve spelers doet alleen zijn Juve-collega Gianluigi Buffon beter.

Straffe cijfers, maar Ronaldo heeft nog wat werk als hij voor het record wil gaan. Dat staat immers op naam van Peter Shilton. De Brit keepte in zijn carrière maar liefst 1.390 wedstrijden, tijdens het WK 1986 was hij de doelman waartegen Diego Maradona met de hand wist te scoren. Op twee staat Rogério Ceni, op de voet gevolgd door Roberto Carlos. Ronaldo staat in dat lijstje op een verdienstelijke twintigste plaats. Een record. Niemand flikte dat ooit op negentien seizoenen. Er zit met andere woorden nog wat rek op.

Het volledige lijstje

Meeste wedstrijden voor club en land

Peter Shilton - 1.390 wedstrijden

Rogério Ceni - 1.280

Roberto Carlos - 1.132

Iker Casillas - 1.119

Ray Clemence - 1.117

Javier Zanetti - 1.114

Gianluigi Buffon - 1.110

Pat Jennings - 1.089

Tony Ford - 1.082

Djalma Santos - 1.065

Raúl - 1.063

Marcelinho Paraíba - 1.058

Fábio - 1.058

Alan Ball, Jr. - 1.053

David Seaman - 1.046

Frank Lampard - 1.044

Paolo Maldini - 1.041

Ryan Giggs - 1.036

Cristiano Ronaldo - 1000

Wie had dat gedacht toen hij als jonge knaap debuteerde bij Sporting Lissabon? De Portugees was toen welgeteld zeventien jaar, zes maanden en negen dagen oud. De vijfvoudige Gouden Bal-winnaar speelde 31 wedstrijden in het truitje van de Portugezen. Sindsdien ging het alleen maar in stijgende lijn voor de jonge knul uit Madeira. Ronaldo verkaste naar Engeland, waar hij bijna 300 wedstrijden speelde in loondienst van Manchester United. Daar vond hij maar liefst 118 keer de weg naar doel.

Was dat de limiet? Ronaldo bewees opnieuw van niet. Na het winnen van de Champions League verhuisde de Portugees naar de Spaanse hoofdstad, waar hij 724 duels speelde. Goed voor 450 goals, 16 trofeeën en vier Gouden Ballen. Hallucinant.

Twee jaar geleden werd Ronaldo door de Koninklijke verpatst aan Juventus. 100 miljoen euro voor een 33-jarige leek toen een goede deal voor Real. Maar ook in Italië bleef de Portugees aan de lopende band scoren. 54 goals, and counting.

Het geheim van CR7? Hij mist amper wedstrijden. Sinds 2010 lag hij nooit langer dan vier weken in de lappenmand. Dat komt omdat de Portugees leeft als een echte prof. Dag en nacht is hij te vinden in het krachthonk. Ook op z’n vijfendertigste komt er dus geen sleet op. Er lijken dus nog veel meer records aan te komen voor de doelpuntenmachine. Dat belooft.