Ronaldo kroont zich na nieuwe treffer voor Juventus tot medetopschutter in de Serie A

24 november 2018

19u54 0 Juventus JUV JUV 2 einde 0 SPF SPF SPAL Serie A Nummer negen in de Serie A. Cristiano Ronaldo was vanavond weer trefzeker voor Juventus. Met zijn openingstreffer plaveide hij niet alleen de weg voor de 2-0-zege tegen SPAL, maar staat Ronaldo nu ook bovenaan in de ranking van de topschutters in de Italiaanse eerste klasse. ‘CR7' moet de eerste plek wel nog delen met Krzystof Piatek.

Ronaldo staat dan wel helemaal bovenaan in de lijst der Italiaanse topschutters, maar moet voorlopig Krzystof Piatek naast zich dulden. Die moet morgen met Genoa nog aan de bak tegen Sampdoria. ‘CR7' wil ongetwijfeld zo snel mogelijk zelf soeverein aan de leiding staan in die rangschikking. Hij is alvast goed op weg om die klus te klaren. In de laatste tien wedstrijden in de Serie A zweeg het kanon van de Portugees slechts drie keer. Ook vanavond haalde hij de trekker over. Pjanic legde een vrije trap met veel gevoel tot bij Ronaldo die beheerst en in één tijd afwerkte. Waarna zijn gekende viering volgde. “Siiii”, konden de Juve-fans in Turijn hun geluk niet op.

Ook in de tweede treffer van Juventus tegen SPAL had Ronaldo een voet. Na een lange spurt behield hij het overzicht om het leer achteruit te trekken richting Douglas Costa. Het schot van de Braziliaan werd eerst nog wel gepareerd, maar Mandzukic was goed gevolgd om de 2-0 binnen te tikken. Meteen ook de eindstand. Juventus voert de druk zo nog wat verder op en loopt al negen punten uit op Napoli. Dries Mertens en co krijgen morgen rode lantaarn Chievo Verona over de vloer.

