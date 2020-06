Ronaldo en Dybala helpen Juventus aan zege tegen Bologna, ‘Oude Dame’ zet Lazio op vier punten Redactie

22 juni 2020

23u42 0 Bologna BOL BOL 0 einde 2 JUV JUV Juventus

Juventus is zuinig, maar verdiend gaan winnen in Bologna. Cristiano Ronaldo opende de score vanaf elf meter, zijn eerste goal sinds februari. De bal ging op de stip na een trekfout van Stefano Denswil (ex-Club) op z’n landgenoot Matthijs de Ligt, gezien door de videoref. Tien minuten voor rust diepte Paulo Dybala uit tot 0-2 met een heerlijke knal en dat was meteen ook de laatste goal. Juve loopt weer vier punten uit op eerste achtervolger Lazio, dat overmorgen de lastige verplaatsing naar Atalanta maakt.

De goals:

GO-LA-ZO | Wat een heerlijke afwerking van Paulo Dybala! 😍💎#BolognaJuventus pic.twitter.com/A3l3h11q5D Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

SIUUU | Cristiano scoort zijn eerste doelpunt sinds februari! 🔥🇮🇹#BolognaJuventus pic.twitter.com/W3q2iIXs3j Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



