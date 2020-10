Ronaldo en andere Juve-internationals schenden quarantainemaatregel en riskeren rechtszaak YP

07 oktober 2020

13u07

Bron: Belga 2 Serie A Cristiano Ronaldo en verschillende andere internationals van Juventus hebben Turijn al verlaten om aan te sluiten bij de selectie van hun land, waarmee ze de sinds zaterdag geldende quarantainemaatregel hebben overtreden nadat twee personen binnen de club positief hadden getest op het coronavirus. De plaatselijke gezondheidsautoriteiten zullen dit melden bij het gerecht.

Net als de Portugese ster Cristiano Ronaldo beslisten verschillende Zuid-Amerikaanse internationals - Dybala, Cuadrado, Danilo en Bentancur - om begin deze week het hotel te verlaten waar de ploeg in quarantaine zat, zonder de laatste testen af te wachten. De resultaten daarvan worden woensdag of donderdag verwacht, zo melden Italiaanse media.

“De club zelf heeft gesignaleerd dat bepaalde spelers de quarantaineplek hebben verlaten. We zullen bijgevolg het parket op de hoogte brengen”, verklaarde Roberto Testi, verantwoordelijke van de plaatselijke gezondheidsautoriteit, aan het Italiaanse persagentschap Ansa.

Zaterdag werden de spelers en de staf van Juventus in quarantaine geplaatst na twee vastgestelde coronagevallen. Juve meldde dat het niet om spelers of leden van de technische en medische staf gaat. De procedure verhindert de spelers niet om te trainen of wedstrijden te spelen, wel is contact met de buitenwereld verboden.

Met uitzondering van twee spelers (Buffon en Demiral) die naar huis gingen, verbleef de rest van de ploeg in quarantaine op hotel. Verschillende andere spelers die werden opgeroepen voor hun nationale ploeg, zoals de Italianen Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, kunnen binnenkort vertrekken, zodra hun laatste test negatief blijkt.

Lees ook.

Selectie Napoli twee weken op hotel: Dries Mertens mag voorlopig niet uit quarantaine