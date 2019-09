Ronaldo breekt bij unieke beelden overleden vader: “Ik wist niet dat hij zó trots op me was” Tom Tates

16 september 2019

11u16 2 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo (34) is in huilen uitgebarsten tijdens een tv-interview op de Britse zender ITV. De ster van Juventus werd door presentator Piers Morgan geconfronteerd met nooit eerder getoonde beelden van zijn aan alcohol verslaafde vader Jose Dinis Aveiro die in 2005 op 52-jarige overleed aan leverfalen.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR Good Morning Britain(@ GMB) link

In de korte video, een jaar voor zijn dood gemaakt, vertelt Ronaldo’s vader hoe ontzettend trots hij is op zijn zoon die op dat moment nog aan het begin stond van zijn glansrijke carrière. Cristiano was 20 jaar toen zijn vader overleed. De voetballer had weinig contact met hem. “Ik kende hem eigenlijk niet voor de volle honderd procent. Hij was namelijk altijd dronken. Een normaal gesprek was onmogelijk, het contact was uiterst moeizaam”, reageerde Ronaldo met tranen in zijn ogen.

Het korte vraaggesprek met Jose Dinis Aveiro, die zijn vrouw maar niet zijn kinderen sloeg, werd in 2004 opgenomen aan de vooravond van het Europees Kampioenschap dat toen in Portugal werd gehouden. “Het is ongelofelijk”, aldus een aangeslagen Ronaldo. “Ik heb deze beelden nooit gezien. Ze zijn uniek! Dit doet me zó goed en ik wil ze hoe dan ook hebben om aan de familie te laten zien. Ik wist helemaal niet dat hij zo positief over me was.”

Ronaldo wist, voordat zijn interview met Morgan begon, dat hij met privébeelden uit zijn verleden zou worden geconfronteerd. “Ik dacht dat het interview met Piers grappig zou worden. Ik had nooit verwacht dat er zoveel emotie bij mij zou loskomen.” Volgens Ronaldo is het zwaar om te beseffen dat zijn vader, een voormalige militair, zijn loopbaan niet heeft kunnen volgen. “Hij heeft mijn successen eigenlijk niet meegemaakt.”

Trauma

Hij benadrukte dat zijn vader ‘er niets aan kon doen dat hij naar de fles greep’. “Hij raakte getraumatiseerd toen hij als soldaat vocht in Mozambique en Angola. Hij is veel te jong overleden.” Niet alleen de vader van Ronaldo kwam in de uitzending voorbij. Ook een vriend van Jose Dinis Aveiro kwam aan het woord. Over de vader van Ronaldo: “Oorlogveteranen hadden, nadat ze hadden gevochten en terugkeerden in hun vaderland, nauwelijks geld, maar wel psychische en financiële problemen. Daardoor raakte hij aan de drank. Omdat hij, in combinatie met zijn trauma’s, te weinig at en teveel alcohol consumeerde, werd hij ziek.” Ronaldo is zijn vader, die stierf in Londen, wel altijd blijven zien. In zijn woning hangt een levensgroot portret van Jose Dinis Aveiro.

Ronaldo’s moeder, Maria Dolores dos Santos Aveiro (64), heeft de voetballer wel gedurende zijn hele carrière gesteund. Ze werd in 2007 getroffen door borstkanker waarvan ze inmiddels volledig zou zijn hersteld. Volgens Ronaldo mist hij zijn vader nog dagelijks. “Niet alleen heeft hij mijn loopbaan als voetballer niet mogen meemaken, hij heeft helaas ook mijn vier kinderen niet kunnen zien.” Dat Jose Dinis Aveiro zijn hoogtepunten niet heeft meegemaakt is, aldus Cristiano, ‘extreem zuur’. Wel is hij blij dat zijn vader de dieptepunten niet heeft meegekregen. Zo werd de voetballer ooit beschuldigd van verkrachting.

Cristiano Ronaldo wordt, zo werd in juli dit jaar duidelijk, niet vervolgd voor het vermeende zedendelict in 2009. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs dat de stervoetballer de Amerikaanse Kathryn Mayorga destijds in Las Vegas heeft verkracht. “Op basis van een herbeoordeling van de informatie kunnen de beschuldigingen van een verkrachting aan het adres van Ronaldo niet voldoende worden bewezen”, liet justitie weten.

Las Vegas

De politie kreeg op 13 juni 2009 een melding binnen over een seksueel misdrijf. De Amerikaanse Kathryn Mayorga kon toen geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden. Ook werd de verdachte niet beschreven. Het onderzoek werd daarom stilgelegd. In september vorig jaar heropende de politie in Las Vegas het onderzoek na een nieuwe melding van de vrouw.

Cristiano heeft altijd ontkend dat er sprake was van verkrachting. Volgens de sterspeler zou de seks met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden. Ook beweert hij dat de vrouw zijn naam gebruikt om zelf beroemd te worden. Volgens de voetballer, zo vertelde hij in het interview met Morgan, heeft de zaak veel impact gehad op hem en zijn gezin. “Als er iets over op televisie was, zapte ik direct naar een andere zender om mijn vriendin en kinderen niet met die onzin te hoeven confronteren. Ik ben blij dat mijn vader dát bespaard is gebleven. Hij was trots, zo blijkt maar weer eens, en zou me ook in deze zaak hebben gesteund. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.”