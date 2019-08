Romelu Lukaku verwijt Manchester United niks: “Ach, ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging” Kristof Terreur

31 augustus 2019

09u05 0 Buitenlands voetbal Zijn eerste grote interview sinds de transfer naar Inter. Op BBC Football Focus kwam hij terug op zijn woelige laatste jaar bij Manchester United. Respectvol, zonder iemand een steen te werpen. Zegt Romelu Lukaku: “Ik was gewoon toe aan een andere uitdaging.”

Tafereel maandag in Milaan. Een samenscholing rond Milaans nieuwe knuffelbeer van fans en lokale media. Alsof die tien selfies met ‘journalisten’ met overduidelijke Inter-sympathieën in de mixed zone in de catacomben niet volstaan. Vele supporters willen een stukje van Romelu Lukaku, een aandenken aan een held in wording. Praten mag hij dan nog niet, op strikte instructie van Inter, maar geen vraag tot foto is hem te veel.

Ook niet in El Porteño Arena, prijzig Argentijns restaurant waar hij na de wedstrijd nog een hapje gaat eten. Het trainingspak waarmee hij het stadion verlaat, heeft hij dan al ingeruild voor merkkledij - Givenchy-sweater met een agressieve Rottweiler.

Aan de tafel zittten oude en nieuwe bekenden: makelaar Federico Pastorello, gezellin Leona König en hun entourage, ploegmaats Kwadwo Asamoah en Antonio Candreva. Veel tijd heeft hij in Milaan niet nodig gehad om vrienden te maken. Zie de bekkentrekkerij na de wereldgoal van Candreva, de plaagstoten met zijn medespelers op sociale media. Na drie weken is hij bij Inter helemaal ingeburgerd. Hij spreekt een mondje Italiaans. Hij lacht. Hij plaagt. Hij geniet. Alsof hij puberlijk verliefd is op zijn nieuwe club. De Italiaanse voetbalcultuur, met veel meer adoratie en passie, bevalt hem.

Dat laat hij ook duidelijk blijken in zijn eerste grote interview als Inter-speler, met de BBC. “Ik noem mezelf graag een student van het spelletje,” zegt Lukaku. “Ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te bekijken. De tactische kant was voor mij het belangrijkste om naar Inter te verhuizen. Ik ben 26 - ik wil verschillende aspecten van mijn spel verbeteren.”

“Toen ik opgroeide, had de Serie A met Ronaldo, Adriano en Zlatan Ibrahimovic kleppers. Het waren drie spelers waar ik als kind naar opkeek. Voor mij is dat echt interessant.”

“Mijn broer speelt hier, bij Lazio. Inter is een zegen voor mij. Het is een club met een grote geschiedenis. De club heeft honger en ambitie. Ik zat in een fase van mijn loopbaan waarin ik gewoon nood had aan een nieuwe uitdaging. Inter kwam op het juiste moment.”

Op de vraag wat er bij United is misgegaan, blijft Lukaku het antwoord schuldig. Een goeie start. De elf goals in tien wedstrijden kregen nooit een vervolg. Toen José Mourinho de weg verloor, deemsterde Lukaku helemaal weg. Niet goed in zijn vel. Te veel spiermassa.

“Ik weet waar het misliep”, zegt Lukaku. “Ik probeer er niet op terug te kijken. De manier waarop ik er naar kijk, is dat ik alle verwachtingen heb ingelost. Als je ziet van waar ik kom, hoe ik opgroeide. Niemand dacht dat ik de stappen ooit zou zetten en profvoetballer zou worden. Alleen ik en mijn familie. Ik ben Man United dankbaar voor de kansen en de ervaring. Ik speelde voor de grootste club ter wereld.”

Harde woorden

Er vielen soms harde woorden tussen hem en Ole Gunnar Solskjaer, maar daar wil Lukaku niet te lang bij stilstaan. Hij verwijt de coach van United ‘on the record’ niets meer. Lukaku: “Het ding met mij is: ik neem nooit een blad voor de mond. Ik zeg wat ik denk. Maar ik kan niet blijven wijzen naar het verleden en blijven zeggen dat Ole Gunnar Solskjaer niet de juiste trainer voor me was. Ik kan dat niet. Ole en ik hebben geprobeerd samen te werken, maar op een gegeven moment moest ik eerlijk met hem zijn. Hij was ook eerlijk tegen me. We vonden een overeenkomst. Ik wilde gaan. Hij begreep waarom ik wilde vertrekken. Het is iets waar ik hem altijd dankbaar voor zal zijn. We hadden een gesprek van man-tot-man. Ik vertelde hem hoe ik me voelde en hij begreep mij. Daarvoor verdient hij respect.”

Gary Neville kreeg wel een prikje. De ex-aanvoerder van Manchester United, nu een gerespecteerd analist op Sky Sports, ging op Twitter zwaar tekeer tegen Lukaku na diens transfer. Omdat die met vier kilogram overgewicht uit vakantie zou zijn teruggekeerd, noemde Neville hem niet fit en onprofessioneel.

Lukaku: “Stel nooit mijn professionalisme in vraag. Ik leef voor het spelletje. Ik ga zelden weg. Ik doe alles om mezelf te verbeteren. Hij (Neville) mag over mijn fitheid praten, maar hij moet zwijgen over mijn professionaliteit. Dat ik niet hard genoeg zou werken, bijvoorbeeld. Dat is iets wat hij niet kan zeggen. Alle coaches waarmee ik heb gewerkt, hebben hetzelfde over mij gezegd.”

“Wat vertelde Ole Gunnar Solskjaer mij? Wat zei hij? Dat ik altijd hard werk en altijd mijn best doe om progressie te maken. Hetzelfde met José Mourinho en Roberto Martínez. Nu zal Antonio Conte het wellicht zeggen.”

“Vorig jaar was gewoon een slecht jaar. Dat gebeurt in het voetbal. Je moet gewoon verder gaan. Ik ga hier niet zitten kniezen en op een negatieve manier reageren.”

“We zijn volwassen mannen. Hij is een expert. Hij wordt betaald om dit soort dingen te zeggen. Ik word betaald om te voetballen. Ik wil gewoon mijn best doen voor Inter Milaan. Dat is het.”

“De laatste weken met Man United heb ik apart getraind, vandaar dat ik niet helemaal honderd procent was. Toen ik hier aankwam, vroegen ze me wat ik had gedaan. Ik had aan geen enkele groepstraining deelgenomen, alleen maar gelopen. Ze lieten me kennismaken met de groep en toen organiseerden ze een paar vriendschappelijke wedstrijden zodat ik mijn ritme terug kon vonden. Conte’s manier van spelen vraagt veel aandacht. Je moet op training alert en scherp zijn. Buiten dat hij een aardige man is, is Conte iemand die je echt motiveert.”

De voorbije dagen kreeg Lukaku lof voor zijn debuut in de Serie A. Op sociale media deelde hij een video van een pegel tijdens de opwarming en luide kreten uit de spionkop. Buiten de zure commentaren van verbitterde Man Unitedfans regende het likes van Interista. Op Instagram, waar hij de commentaren van wildvreemden en typetjes die leven van negatieve commentaar op hem wijselijk heeft uitgeschakeld wegens geen relevantie, namen collega’s, ex-spelers en muzikanten de tijd om hem te feliciteren. “Topper”, schreef Radja Nainggolan. Het respect tussen beide landgenoten is groot.

Zondagavond staan de ‘broers’ in Cagliari tegenover mekaar. Benieuwd of fans dan nog in een rijtje zullen staan voor een kiekje en de Italiaanse media opnieuw krachttermen zullen bovenhalen. Die heeft hij ongetwijfeld met veel plezier gelezen.

Hij voelt warmte. Zo heeft hij het graag.