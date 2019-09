Romelu Lukaku roept voetbalinstanties op tot actie na racisme-incident: “Dames en heren, dit is 2019” Kristof Terreur

02 september 2019

15u17 48 Serie A De afkeurende blik vertelde alles. Beeld dat meer zei dan woorden. Speeldag twee en al meteen het slachtoffer van oerwoud- en apengeluiden. Een diepgeraakte Romelu Lukaku (26) trapte het racisme op Cagliari van zich af en kroonde zich tot matchwinnaar. Bijzaak eigenlijk. Op Instagram reageerde de Rode Duivel vol afschuw: “Dames en heren, het is 2019. In plaats van voorwaarts lijken we achteruit te gaan. Ik hoop dat alle voetbalfederaties sterk zullen reageren bij elk incident waar er sprake is van discriminatie.”

Van de warmte in Milaan naar het racisme op Sardinië: welkom in Italië, anno 2019. ‘Big Rom’ was ervoor gewaarschuwd. De fans van Cagliari hebben een reputatie, en zijn er tot nu toe altijd ongestraft mee weggekomen. Sulley Muntari in 2017. Blaise Matuidi in 2018. Moise Kean in 2019. Sinds zondagavond staat ook Romelu Lukaku op het bedenkelijke lijstje van spelers die racistisch bejegend zijn door ongeciviliseerde Cagliari-fans.

Diepgeraakt

Er was een reden waarom Lukaku de winst van Inter ingetogen vierde. Omdat hij binnenin walgde van wat hij had ervaren. Toen hij nog bij West Brom speelde, in de Premier League, maakte een fan van Sunderland ooit apengebaren naar hem, maar dit was van een ander niveau. Toen hij klaarstond om de winnende strafschop voorbij Olsen te jagen, weerklonken tussen het luide boegeroep ook oerwoudgeluiden en apengezangen.

Van het ergste dat hij in zijn tienjarige profloopbaan heeft meegemaakt. En van een ander niveau dan de racistische verwensingen die hij ook in zijn jeugd, van ouders aan de zijlijn, heeft mogen aanhoren. De komende uren zal hij ongetwijfeld zijn onvrede luid uitschreeuwen. Lukaku is immers een voorvechter voor gelijke kansen voor zwarten. Het ‘Black Power’-saluut op zijn Instagram incluis. Dit voorval laten Inter en hij niet passeren. Het woord is aan de Serie A, dat racistische incidenten de voorbije jaren telkens minimaliseerde. Een van zijn nieuwe posterhelden stapte diepgeraakt van het veld.

Een foto die is geplaatst door Romelu Lukaku (@romelulukaku) op 02 sep. 2019 om 14:18 CEST

“Veel spelers zijn de afgelopen maand het slachtoffer geworden van racisme”, schrijft Lukaku na een nachtje peinzen op Instagram. “Ik op zondag. Voetbal is een spelletje waarvan iedereen moet kunnen genieten. Elke vorm van discriminatie die onze sport te schande maakt, mogen we niet meer accepteren. Ik hoop dat de voetbalfederaties in de wereld streng zullen optreden bij elk incident.”

“Sociale mediaplatformen (Instagram, Facebook, Twitter...) moeten beter samenwerken met clubs, omdat je iedere dag wel een racistische comment ziet onder een post van iemand met een kleur. We kaarten het al jaren aan en nog altijd wordt er geen actie ondernomen. Dames en heren, het is 2019. In plaats van voorwaarts lijken we enkel maar achteruit te gaan. Als spelers moeten we ons verenigen en samen een statement maken om het voetbal clean en genietbaar voor iedereen te houden.”

Ploegmaats en trainer troostten hem zondagavond al. Verdediger Milan Skriniar probeerde de fans het zwijgen op de leggen met het vingertje voor de mond. “Ik hoorde de oerwoudgeluiden, dus toonde ik hen dat de beter hun bek kunnen houden.” Antonio Conte veroordeelde het racisme. “We hebben nog veel werk in Italië. Er moet iets veranderen. Respectvoller zijn tegenover buitenlanders bijvoorbeeld. Toen ik in het buitenland werkte, juichten fans voor hun eigen team en waren ze de tegenstander niet constant aan het beledigen.”

Verwerpelijk

Zijn cool bij de strafschopfase sierde Lukaku. Omdat de VAR de penalty dubbelcheckte, moest hij heel lang wachten en klonken de verwerpelijke geluiden alsmaar luider. Hij hoorde ze ook. In zichzelf mompelde hij iets in de trant van ‘hey’, richting ref. Zijn verontwaardiging legde hij in die trap in het hoekje. Boos en afkeurend staarde hij vervolgens in de tribune. Dit was zijn antwoord. Racisme krijgt hem niet klein. Zijn tweede in twee matchen, zes op zes voor Inter en hij voor het eerst ook matchwinnaar. Een opsteker na een duel waarin hij, net als spitsbroer Martínez, had afgezien wegens amper aanvoer en ruimte. Cagliari stoorde agressief. Ene Radja Nainggolan had duidelijk iets te bewijzen tegen zijn ex-club.

Lukaku zat in de omknelling, maar in de Serie A blijft dat makkelijker onder de radar dan in de Premier League. Zo gaat dat in een minder gemediatiseerde liga, waar niet de halve wereld meekijkt. Waar niet ieder medium zijn likes en clicks wil binnenhengelen en waar de taal eveneens een barrière vormt. Aan de rust stonden achter Lukaku’s naam 11 baltoetsen. Was hij nog speler van Man United, dan had het Twitteraccount van BBC Sport al een veldje met zijn elf balcontacten online gezwierd en was hij in de studio van Sky Sports niet ontsnapt aan scherpe commentaren van de analisten.

De racistische uitlatingen van de Cagliarifans aan het adres van Lukaku gingen in tegenstelling tot zijn mindere match wel de wereld rond. De Serie A te kijk gezet. De Italiaanse bond en de autoriteiten reageerden nog niet.