Romelu Lukaku: “Opgekropte woede na WK in Rusland was basis voor mijn sterke seizoen bij Inter” ABD

02 mei 2020

20u57

Bron: Bleacher Report 0 Serie A Of de Serie A er dit seizoen nu opzit of niet: Romelu Lukaku (26) heeft in zijn eerste jaar bij Inter niet teleurgesteld. Integendeel. De Rode Duivel óvertuigde, met in totaal 23 goals in 35 matchen. En daar speelde het WK in Rusland een belangrijke rol in, verklaart hij. “Ik was een man met een missie.”

Throwback naar de zomer van 2018. Toen de Rode Duivels het mooie weer maakten op het WK voetbal. Brazilië werd verslagen, in de halve finale wachtte Frankrijk - stug team. Door een kopbalgoal van Umtiti zagen de Duivels de finale aan zich voorbij gaan, maar uiteindelijk wonnen ze wel nog de strijd om het brons. Een historisch resultaat.

“Ik zat met mijn hoofd in de wolken. Ik besefte het allemaal niet goed en was in de zevende hemel. België, een klein land met 11 miljoen inwoners, had de halve finale gehaald op het WK”, blikt Lukaku terug bij Bleacher Report. “Maar ongeveer een maand later kwam de pijn toen ik filmpjes en wedstrijdbeelden terugzag. Balen. Het volgende jaar was moeilijk. We waren er zó dichtbij. Die klap kreeg ik dus pas achteraf. Dat was zwaar.”

Zoals hij zelf aangeeft, had Lukaku het moeilijk na het WK. Dat was ook te zien op het veld. Het liep voor geen meter bij Manchester United, waar hij niet langer titularis was. Afgelopen zomer zorgde Inter voor de oplossing. Lukaku tekende een contract tot 2024 bij de Nerazzurri. Een goede keuze, zo blijkt nu. “Toen ik naar Inter ging, had ik al die opgekropte woede nog in mij. ‘Ik ben een man met een missie’, dacht ik. Ik wilde er vol voor gaan.” Met succes. Lukaku speelde zich al snel in de harten van de Inter-fans dankzij zijn indrukwekkend aanpassingsvermogen - zijn Italiaans is nu al voorbeeldig - en talrijke doelpunten.

Lees ook:

Roberto Martínez over zijn ‘Gouden Generatie’: “Bij Lukaku benadrukken ze vaak alleen wat hij níet doet”

Hilariteit ten huize Romelu Lukaku: verzorger laat zich beetnemen door ‘Big Rom’

Lukaku gaat (te) los in zijn kot: hij blijft maar praten en dat zint Inter niet (+)