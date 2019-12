Romelu Lukaku: “Kritiek bij Manchester United maakte van mij een veel betere speler” LPB

"De kritiek die ik kreeg bij Manchester United, maakte van mij een veel betere speler." Geen negatief woord bij Romelu Lukaku over zijn periode bij de Mancunians. De Rode Duivel was vandaag gastspreker op de Dubai International Sports Conference in de Emiraten.

Niet dat hij er met slaande deuren wegging, maar het vertrek van Romelu Lukaku bij Manchester United gebeurde de voorbije zomer niet langs de grote poort. Trainer Ole Gunnar Solskjaer zag ‘Big Rom’ tijdens zijn laatste United-maanden over het hoofd. Ook bij de fans lag Lukaku niet in de bovenste schuif. Inter kwam op het juiste moment. Lukaku bloeide weer open, met 14 goals in 22 wedstrijden als resultaat.

“Toch kijk ik niet met negatieve gevoelens terug op mijn periode bij Manchester United”, zei Lukaku in Dubai. “Ik ben er een kalmere persoon geworden, heb er geleerd om mentaal klaar te zijn voor een wedstrijd. Als speler en als mens ben ik er gegroeid. Daarom zal ik Manchester United nooit als een slechte ervaring beschouwen. Het hielp mij om te staan waar ik de dag van vandaag sta. Inter Milaan vaart er op dit moment wel bij, op én naast het veld. De kritiek die ik kreeg bij Manchester United, maakte van mij een veel betere speler. Vroeger kon ik al eens boos worden als de dingen niet liepen zoals gewenst. Door mijn ervaringen bij Man United ben ik nu veel meer gehard als zo’n situatie zich opnieuw zou voordoen.”

Lukaku bevindt zich in Dubai overigens in een select gezelschap. Ook onder meer Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic en wonderboy Joao Felix tekenden present op de sportconferentie.