Romelu Lukaku charmeert zelfs Inter-voorganger Christian Vieri: "Doet mij heel erg aan mezelf denken"

20 april 2020

13u57

Bron: The Daily Mail 0 Serie A Christian Vieri scoorde in zijn gouden jaren aan de lopende mand bij Inter. Net zoals Romelu Lukaku dat vandaag doet bij de Italiaanse topclub. De gepensioneerde goalgetter haalde de loftrompet boven voor de prestaties van onze landgenoot. “Als hij topfit is, kun je hem onmogelijk afstoppen.”

Romelu Lukaku was voor de coronacrisis bezig aan een ijzersterk seizoen bij Inter Milaan. Onze landgenoot scoorde al 17 keer in 25 officiële competitieduels. Alleen Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo doen beter. Straffe statistieken dus. En die zijn ook Inter-icoon Christian Vieri niet ontgaan. “Dat zijn fenomenale cijfers. Zeker voor een buitenlander die de Premier League gewend was”, vertelde de Italiaan in een Q & A aan The Daily Mail. “Hij is groter en sterker dan zijn tegenstanders. Romelu doet mij heel erg aan mezelf denken. Hij heeft bovendien een dodelijke linkervoet en enorme sprongkracht. Ik wens hem het allerbeste toe in Milaan.”

Volgens Vieri heeft onze landgenoot met Conte bovendien een coach die het beste uit de spits kan halen. “Antonio is een heel sterke coach die goed voor zijn spelers zorgt. Hij komt me over als een perfectionist, iemand die op het kleinste detail let. Daarom denk ik dat hij Lukaku’s potentieel ten volle kan benutten.” De inmiddels 46-jarige Italiaan weet waarover hij praat. In zes seizoenen bij de Nerazzurri vond Vieri maar liefst 103 keer de weg naar doel.

Toch is ‘Big Rom’ goed op weg om in zijn voetsporen te treden. “De Serie A is een ontzettend veeleisende competitie. Maar als je fysiek in orde bent en hard traint, kan je de tegenstander kapot spelen. Ik volg Lukaku al bijna 10 jaar en ben zwaar onder de indruk geraakt van zijn kracht. In Engeland vertrok hij door de achterdeur, maar als Romelu topfit is, kun je hem onmogelijk afstoppen”, aldus de voormalig topspits met 49 interlands achter zijn naam.



