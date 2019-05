Roma ziet opnieuw clubicoon vertrekken: De Rossi verlaat Romeinen na 18 jaar JH

14 mei 2019

10u30

AS Roma-legende Daniele De Rossi (35) verlaat eind dit seizoen de club waarvoor hij 18 jaar aantrad. Dat hebben de ‘Giallorossi’ vandaag bekendgemaakt. De verdedigende middenvelder zet evenwel geen punt achter zijn voetbalcarrière. De laatste wedstrijd van de Italiaan in het Roma-shirt wordt het thuisduel op 26 mei tegen Parma.

De Rossi vierde op 10 oktober 2001 zijn debuut voor AS Roma in een Champions League-wedstrijd, met een gelijkspel tegen Anderlecht. Hij speelde tot dusver 615 wedstrijden voor de club en scoorde daarin 63 keer. Met AS Roma won De Rossi twee keer de Italiaanse beker, zowel in 2007 als in 2008 klopte Roma Inter Milaan in de finale, en één keer de supercup (in 2007). Hij verzamelde 117 caps voor Italië, waarmee hij zich in 2006 tot wereldkampioen kroonde. De aanvoerder van de Romeinen hangt zijn voetbalschoenen evenwel nog niet aan de haak, verduidelijkt AS Roma zelf.

Bij Roma begrijpen ze De Rossi’s keuze, maar nemen ze toch met pijn in het hart afscheid van hun aanvoerder: “Achttien jaar lang is Daniele het kloppend hart van AS Roma geweest”, verklaart voorzitter Jim Pallotta. “Op het veld vertegenwoordigde hij al die tijd met trots de Roma-fans en groeide hij uit tot één van de beste middenvelders van Europa. We zullen allemaal een traantje laten wanneer hij het shirt van de ‘Giallorossi’ voor het laatst zal aantrekken, maar we respecteren zijn wens om zijn carrière voort te zetten, ook al zal dat niet in Rome zijn”, waarmee Pallotta doelt op een mogelijk vertrek naar het buitenland. De Rossi wordt op 24 juli 36 jaar, wat hij zelf nog geen gezegende leeftijd vindt om te stoppen met voetballen. Clubs in de MLS worden voorlopig genoemd en ook de Italiaan zelf gaf vorig jaar al aan niet onverschillig te staan tegenover een vertrek naar de VS. Toch houdt voorzitter Pallotta een terugkeer van De Rossi naar Roma mogelijk: “Ik wil hem bedanken voor zijn toewijding, onze deur zal altijd openstaan voor hem”, al zal dat dus in een andere functie dan voetballer zijn.

Twee jaar geleden nam AS Roma ook al afscheid van een ander boegbeeld, Francesco Totti, de enige speler die vaker in actie kwam (783 wedstrijden) voor de Romeinen dan De Rossi. Om 12u45 vandaag houdt de 35-jarige Italiaan een persconferentie, waarin hij mogelijks zijn toekomstplannen verduidelijkt. In de Serie A staat Roma pas zesde, met nog twee matchen te gaan, lijkt de vierde plaats nog het hoogst haalbare.