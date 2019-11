Revolte bij Napoli kost Dries Mertens mogelijk ruim 80.000 euro: voorzitter start formele boeteprocedure Kristof Terreur

25 november 2019

10u03 2 Serie A Ongezien in het moderne voetbal. Aurelio de Laurentiis, Napoli’s gekke voorzitter, drijft zijn willetje door. Hij start een arbitrageprocedure tegen zijn spelers. Hij hoopt zijn spelersgroep een boete van minstens 2,5 miljoen euro op te kunnen leggen voor de revolte eerder deze maand. Dries Mertens mag ook loonaftrek verwachten voor zijn aandeel. Tussen 80.000 en 100.000 euro.

Spanningen nemen toe. Alles gebeurt zonder enkele dialoog. De Laurentiis heeft zijn medewerkers vanuit de VS formeel de opdracht gegeven om een procedure op te starten tegen zijn spelersgroep. De voorbije weken heeft hij zich bij specialisten arbeidsrecht geïnformeerd over de rechtsgeldigheid van zijn plannen. Via de officiële instanties hoopt hij af te dwingen dat hij zijn spelers zware boetes kan opleggen voor de muiterij begin deze maand. Na een teleurstellende reeks verplichtte de excentrieke voorzitter zijn spelers om een week op afzondering te gaan. Coach Carlo Ancelotti vond dat geen goed idee. De spelers nog minder. Na het gelijkspel tegen Red Bull Salzburg in de Champions League bleef de spelersbus die hen terug naar het afzonderingsoord moest voeren leeg. Op eigen initiatief gingen de spelers gewoon huiswaarts - Dries Mertens was een van de eersten die het stadion verliet. Sindsdien staan spelers en voorzitter lijnrecht tegenover mekaar.

De Laurentiis dreigde toen met financiële straffen en drijft zijn wil nu door. Het verzoek voor loonaftrek tot 25 procent van hun brutomaandsalaris is ingediend - er is een reden waarom de lonen van oktober nog niet zijn gestort. Voor Dries Mertens, een van de topverdieners bij Napoli, zou dat bedrag tussen 80.000 en 100.000 euro liggen. Enkel Allan mag een zwaardere financiële straf verwachten. Nadat de spelers hun boycot bekendmaakten aan de zoon van de voorzitter, zou het bijna tot een fysieke confrontatie tussen de Braziliaan en de fils à papa gekomen zijn. Vandaar dat De Laurentiis de helft van diens maandloon in wil trekken. Alles samen hoopt hij meer dan 2,5 miljoen euro weg te halen bij zijn spelers. Monsterboete. Napoli plant zijn strategie in twee fases. Het arbitrageverzoek wegens contractschending is de eerste stap. De tweede zal gerechtelijke stappen inhouden voor de imagoschade die de club heeft geleden. Spelers hebben hun raadsmannen ingeschakeld om hun belangen te verdedigen.

Het stinkt in Napels. De teleurstellende zevende plaats in de rangschikking, op vijftien punten van leider Juventus, reflecteert de spanningen. Dat het dit seizoen nog goed komt, gelooft niemand. Daarvoor is de breuk tussen bestuur en spelers te groot - zelfs over de straffen was er geen enkele dialoog. De gerechtelijke stappen zal de onenigheid enkel nog vergroten. Een nieuwe clash dreigt.

Sowieso heeft de muiterij ook gevolgen op lange termijn. Coach Carlo Ancelotti zit op de wip, omdat hij niet krachtdadig optrad en de kant van zijn spelers koos. De aflopende contracten van Mertens en Callejon worden normaal gezien niet verlengd - Inter lonkt nadrukkelijk naar onze landgenoot. Lorenzo Insigne, Allan en Khalidou Koulibaly worden op de markt gezet. De Laurentiis haalt de bezem door de selectie.

De voorbije weken doken in Italië berichten op over intimidatie van de spelers en hun vrouwen. Bij Allan werd bijvoorbeeld op klaarlichte dag ingebroken. Koulibaly zou speciaal een bodyguard hebben ingehuurd om hem te beschermen en de vrouw van Lorenzo Insigne zou op de vlucht geslagen zijn. Een deel daarvan werd ondertussen genuanceerd. De spelers praten niet meer met de pers.

Napoli trekt woensdag in de Champions League naar Liverpool.