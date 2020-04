Radja Nainggolan spreekt met ‘bad boy’ van het tennis: “Lautaro Martínez? Wat een ontdekking!” XC

23 april 2020

08u20 0 Serie A Radja Nainggolan hield gisteren een Instagramgesprek met de Italiaanse toptennisser Fabio Fognini. Daarin loofde de ex-Rode Duivel Barça-target Lautaro Martínez, Romelu Lukaku en... Francesco Totti. “Hij legt de bal waar je maar wilt.”

Fabio Fognini, misschien kent u hem wel. De Italiaanse tennisser bekleedt de elfde plek op de ATP-ranking en is de partner van Flavia Pennetta, die in 2015 haar racket opborg. De temperamentvolle Fognini staat daarnaast bekend als een ‘bad boy’ in de tenniswereld - hij verliest geregeld z’n zelfbeheersing. Wel: die man is ook een goede vriend van Radja Nainggolan. En de twee kameraden hielden gisteren een live gesprek op Instagram.

“Wanneer zien we je weer op het veld?”, vroeg Fognini zich af. Radja moest het antwoord schuldig blijven. De beslissing om de Italiaanse voetbalcompetitie te hervatten is namelijk uitgesteld. “We wachten allemaal”, klonk het bij Nainggolan. “Ik ben dit leven niet gewend en zou graag willen spelen. Maar dat zou egoïstisch zijn, aangezien er nog veel mensen sterven door het coronavirus.”

De 31-jarige ex-Rode Duivel had het vervolgens over z’n laatste drie clubs: AS Roma, Inter en Cagliari. “Rome is voor mij een bijzondere plek. Ik heb daar mijn hart achtergelaten. Spelen bij AS Roma was een unieke ervaring. Helaas zorgde mijn karakter, die trotsheid, ervoor dat het avontuur ginder stopte.”

Inter was de volgende bestemming van Nainggolan. “Ik heb pech gehad. Ik arriveerde er met veel enthousiasme, maar toen raakte ik geblesseerd. Maar als ik de statistieken bekijk, kan ik tevreden zijn. En in de kleedkamer had ik met niemand problemen. Lautaro Martínez? Wat een ontdekking. Hij hoefde alleen maar de Italiaanse competitie beter leren kennen.”

Ik heb altijd gezegd dat het voetbal voor mij stopt als ik stop. Maar nu ik hier in Cagliari ben, wil ik graag mijn ervaring aan jongeren doorgeven.” Radja Nainggolan

Toen Radja naar Cagliari trok, kwam Lukaku naar Inter. “Romelu is een beest. Hij vormt met Lautaro een perfect koppel”, vervolgde Nainggolan, die allicht niet bij Cagliari zal blijven. De club uit Sardinië huurt de Belg van Inter Milaan, dat hem deze zomer voor 18 miljoen wil verkopen. Zelfs als Cagliari een deal kan sluiten met Inter, dan nog blijft dat salaris een probleem.

“Ik heb bij Inter een contract tot de zomer van 2022. We zien wel wat de toekomst brengt”, aldus Radja. “Ik heb altijd gezegd dat het voetbal voor mij stopt als ik stop. Maar nu ik hier in Cagliari ben, wil ik graag mijn ervaring aan jongeren doorgeven. En dat ik al met veel sterren heb samengespeeld? Klopt. Als ik er eentje moet kiezen, ga ik voor Totti. Hij legt de bal waar je maar wilt.”

Lees ook

Cagliari wil Nainggolan houden: “Niet realistisch te denken dat we zijn loon kunnen betalen, maar dialoog kan wel het verschil maken”

De paringsdans van 111 miljoen: Lautaro, spitsbroer van Lukaku, speelt hoofdrol in de transfersoap van de zomer

Heldenstatus naar een nieuw niveau: Radja Nainggolan wordt vrijwilliger en deelt eten uit aan getroffen families