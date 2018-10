Radja Nainggolan over de fouten in zijn leven, de verdwenen hanenkam en die keer dat hij samen met coach 5 dagen op oefencomplex Roma sliep Hans Op de Beeck

17 oktober 2018

16u18

Bron: La Gazzetta dello Sport 2 Serie A Geen Derby der Lage Landen voor gewezen Rode Duivel Radja Nainggolan (30) gisteren, wel de Derby della Madonnina zondagavond: Inter versus AC Milan. In een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport blikt ‘Il Ninja’ vooruit en slaat hij ook een vorm van mea culpa: “Die video op oudejaarsavond was fout. Ik weet dat ik een moeilijk karakter heb en dat ik soms vreemde beslissingen neem. Die zijn me vooral ingegeven door mijn verleden. En omdat ik altijd voor de volle 100 procent wil leven.”

Over zijn ex-club AS Roma:

“De exit was niet mijn schuld, of toch niet volledig. Ik was ontgoocheld in hun gedrag. Dat kan ik niet accepteren als man. Natuurlijk heb ik zelf fouten gemaakt. Die video op oudejaarsavond, dat had ik niet mogen doen. Maar zij deden dingen achter m’n rug, in plaats van me het recht in m’n gezicht te vertellen. Ze wilden geld slaan uit mijn transfer, maar pas achteraf kwam ik te weten dat ze me aanboden aan buitenlandse clubs waarin ik nooit zou geïnteresseerd zijn. Het voelde alsof ze me behandelden als een onbelangrijke speler. Dat is waarom ik geen seconde heb getwijfeld toen Spalletti me belde om naar Inter te komen.”

Over zijn stapgedrag:

“Na een match kan ik nooit slapen, de adrenaline is dan simpelweg te groot. Wat is er dan mis om samen met wat vrienden uit te gaan, in plaats van thuis voor de televisie te zitten? Met Fabrizio Corona (de Italiaanse celebrity met wie hij in augustus nog in een discotheek ‘betrapt’ werd waarna hij de middelvinger opstak, nvdr) beleefde ik een rustige avond. Hij was daar ook, moesten we elkaar dan negeren?”

Over zijn speciale relatie met coach Spalletti:

“Op een dag nam hij me apart op Trattoria (het oefencomplex van AS Roma even buiten de stad, nvdr) en hij vertelde me dat hij me een vijftal dagen wou ‘beschermen’. Ik moest al die tijd blijven slapen in het trainingscentrum en hij zou dat ook doen. Ik heb dat aanvaard en dat voelde als een echte afzondering. Maar wel eentje die me veel deugd heeft gedaan. Ik besefte ook maar al te goed dat Spalletti een week van zijn vrije tijd opgaf om die te investeren in mij. Ik weet dat ik een moeilijk karakter heb en dat ik soms vreemde beslissingen neem. Die zijn me vooral ingegeven door mijn verleden. En omdat ik altijd voor de volle 100 procent wil leven.”

Over zijn eerste Milanese derby:

“Die twee derby’s zijn een beetje een apart kampioenschap. Maar als we twee keer zouden verliezen en op het einde van de Serie A ons kwalificeren voor de Champions League en Milan pas als vijfde eindigt, teken ik daar direct voor. Ik leef sereen naar zondag toe, maar ben wel heel nieuwsgierig. De sfeer in het stadion gaat geweldig zijn. Uitdagingen ben ik alvast nooit uit de weg gegaan. De zes zeges op een rij hebben ons veel zelfvertrouwen opgeleverd, maar we zijn nog zeker geen top. Soms maken we het onszelf nog veel te moeilijk, onlangs nog tegen SPAL. Soms moet je het ook gewoon eens makkelijk afmaken. Ik heb AC Milan de laatste weken gevolgd en denk dat het een zware derby zal worden. Higuain of Icardi? ‘Pipita’ (die eerste en spits van AC Milan, nvdr) beweegt meer op het veld, maar ik zou altijd voor Icardi kiezen. Wanneer hij een half kansje in de zestien krijgt, scoort hij. Hij leeft van goals.”

Over zijn vete met Juventus:

“Ze hebben me al zo dikwijls sportief pijn gedaan dat ik het soms niet langer aankan. De fans van Juventus zeggen dat het is omdat de club me nooit wou, maar dat is pertinent onwaar: de laatste vijf jaar hebben ze telkens geprobeerd me naar Turijn te krijgen! Maar ik heb hen altijd wandelen gestuurd en daarom hebben ze me er niet graag. Ze zijn wel heel sterk als ploeg. Maar de competitie is nog lang en we hebben er nog niet tegen gespeeld. De druk ligt alvast bij hen: ze moeten het gevoel krijgen dat wij klaar staan om over te nemen als ze een misstap begaan.”

Over het verschil tussen Milaan en Rome:

“In Milaan gaat het er veel rustiger aan toe. In Rome werd ik veel meer gesolliciteerd door alles en iedereen. Wanneer we een keertje verloren, vergaten de fans dat maandenlang niet. Qua clubstructuur vind ik wel dat Inter verder staat. Steven Zhang (de Chinese baas van Inter, nvdr) vertoeft haast constant op de club, terwijl James Pallotta zich in Rome amper een keertje per seizoen op de club laat zien. Ik vind toch dat een echte leider zich dagdagelijks met de zaken inlaat. Wanneer je, zoals in Rome, dan elk jaar een drietal van je belangrijkste spelers laat gaan, kan je dat toch tenminste uitleggen aan de fans. In het begin had ik wel wat spijt van mijn transfer, maar ik ben heel goed ontvangen bij Inter. Enkele jaren geleden kon ik ook naar de Premier League (Chelsea toonde interesse, nvdr), maar dan zou ik toch mijn Italiaanse leventje vaarwel moeten zeggen. En ik heb mijn levenskeuzes altijd gemaakt op basis van levenskwaliteit.” (lees hieronder verder)

Over Ronaldo of Messi:

“Cristiano Ronaldo is goed om de Serie A weer wat meer uitstraling te geven. Voor ons ook een extra stimulans om Juve te kloppen. Maar als je me vraagt te kiezen tussen hem en Messi, kies ik Leo. Cristiano heeft het team nodig, terwijl Messi soms voorbij vier of vijf spelers dribbelt en zo eigenhandig een match beslist. De beste waarmee ik zelf ooit heb gespeeld? Francesco Totti even buiten beschouwing gelaten, ga ik voor Pjanic. Zonder hem is Juventus niet dezelfde ploeg. Vergeet Maicon (een gewezen rechtsachter van Inter, nvdr) ook niet. Soms zag je hem dingen waarvan je dacht: ‘hoe heeft hij dat verdorie gedaan?’”

Over zijn verdwenen hanenkam:

“Het was genoeg. Ik ben er nu 30 en je zult hem niet meer terugzien. Maar ik ben blij dat heel wat kinderen mijn kapsel hebben gekopieerd.”

Over zijn nabije toekomst:

“Misschien is Inter mijn laatste ploeg. Ik heb altijd gezegd dat ik niet lang zou voetballen... Dan keer ik zeker terug naar Rome. Dat is de plek waar ik wil dat mijn kinderen opgroeien.”