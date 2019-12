Radja Nainggolan maakt opnieuw knappe goal bij Cagliari (en geeft assist) XC

02 december 2019

Radja Nainggolan is in vorm. Onze 31-jarige landgenoot werd eerder door de Serie A uitgeroepen tot Speler van de Maand in november, vandaag was hij tegen Sampdoria (4-3-winst na doelpunt in slotminuut) goed voor een goal én een assist. Bekijk hieronder de fraaie treffer van Nainggolan.

GOLAZO | Radja. Nainggolan. 🔥🇧🇪#CagliariSampdoria 🇮🇹 pic.twitter.com/rdsq0i1pW9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Cagliari kwam 0-2 achter tegen Sampdoria, maar toen pakte Radja Nainggolan uit met een heerlijk afstandsschot. Niet veel later stond de 1-3 op het bord. De partij leek gespeeld. Verkeerd gedacht. De thuisploeg scoorde drie keer in de slotfase, Alberto Cerri kopte in de 96ste minuut het winnende doelpunt tegen de netten.