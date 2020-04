Radja Nainggolan laat zich uit over toekomst: “Ik zou graag terugkeren naar AS Roma” XC

27 april 2020

07u50 0 Serie A Waar speelt Radja Nainggolan volgend seizoen? Cagliari wil hem graag houden, maar in principe keert hij binnenkort terug naar Inter. Of is er nog een andere optie? “Er gaat niets boven de Romeinse derby.”

De kans is klein dat Nainggolan volgend seizoen te bewonderen valt in een truitje van Cagliari. De club uit Sardinië huurt de 31-jarige Belg van Inter, dat hem deze zomer voor 18 miljoen wil verkopen. Maar zelfs als Cagliari een deal kan sluiten met het team van Romelu Lukaku, dan nog blijft Radja’s salaris (een jaarloon van circa 4 miljoen euro, red.) een probleem. “In een wereld na corona kunnen we niet eens de helft van zijn loon betalen.”

Een terugkeer naar Inter lijkt het logische vervolg, maar Nainggolan heeft een andere voorkeur. Zo liet hij verstaan in een live gesprek op Instagram. “Als de omstandigheden goed zitten, dan wil ik terug naar AS Roma. Ik heb er mooie momenten gekend. Het leven daar voelde heel natuurlijk aan. En er gaat niets boven de Romeinse derby (AS Roma verus Lazio, red.).”

“Waarom ik destijds bij Roma vertrok? Ik ging weg, omdat iemand bepaalde zaken achter mijn rug heeft gedaan, zonder mijn medeweten dus”, aldus Nainggolan. “Zo’n dingen accepteer ik niet. En dus besloot ik naar een andere club te trekken. Maar voor de duidelijkheid: in de kleedkamer waren er nooit problemen.”

Radja had het ten slotte ook kort over zijn vrouw Claudia, die strijdt tegen kanker. “Het gaat beter met haar. Maar in deze situatie is het niet gemakkelijk voor haar, omdat ze een zwakker immuunsysteem heeft.” In 2018 werd er bij Claudia een tumor vastgesteld, bijna twee jaar later is ze nog altijd aan het strijden. In een Instagram-bericht toonde ze alvast tonnen karakter. “Ik slaap ’s nachts niet van de pijn in mijn botten. Maar tegenwoordig voer ik beperkte fysieke activiteiten uit. Ik doe wat ik kan. Ik merk dat mijn lichaam daardoor ’s nachts tot rust komt en ik ’s morgens met vijftig procent minder pijn wakker word.”

