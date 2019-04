Profvoetballer mengt zich in schoolkantine-rel en geeft arm meisje te eten Kees Graafland

Bron: AD.nl 3 Buitenlands voetbal Inter Milaan-voetballer Antonio Candreva heeft zich van zijn beste kant getoond door de schoolmaaltijden van een arm migrantenmeisje te betalen. En passant mengt hij zich daarmee in een flink politiek dispuut dat al enkele dagen woedt in Italië. Het heeft alles te maken met het besluit van de gemeente en kantine-uitbater om het kind alleen nog maar tonijnsalade op crackers te serveren, omdat haar ouders de kantine niet betalen.

Lokale media maakten twee dagen geleden melding van het voorval dat al enkele dagen eerder plaatsvond. Toen kreeg het meisje op haar basisschool in Minerbe, op zo'n 35 kilometer van Verona, in de kantine voor het eerst een bord met een aantal crackers besmeerd met tonijn uit blik. Terwijl de andere leerlingen zich te goed deden aan een bord pasta, barstte het meisje in huilen uit.



Leraren van de school deden anoniem hun verhaal in dezelfde media. Het zou niet de eerste keer zijn dat het gebeurde op de basisschool. ,,Soms gaven leraren hun maaltijd op om deze aan de arme kinderen te geven”, zegt een van hen. En: ,,Het is niet goed een kind te laten boeten voor de fouten van zijn of haar ouders.’’



Burgemeester Andrea Girardi liet al snel van zich horen. Volgens hem ging het om het principe en om recht te doen aan de kinderen wier ouders wel betalen. Volgens Girardi zitten er tweehonderd leerlingen op de basisschool, waarvan de ouders van minstens dertig kinderen hun bijdrage aan het eten op school niet voldoen. Als zij twee dagen niet betalen, ,,dan wordt het tonijnrantsoen geactiveerd.’’ ,,We kunnen niet alles betalen.’’ De burgemeester meldde dat de ouders van het meisje geregeld gevraagd was de betalingen te voldoen. Ook zou hen alternatieve manieren van betalen zijn aangeboden (vrijwilligerswerk), die het stel volgens Girardi weigerde.

‘Discriminatie’

De burgemeester is lid van Vijfsterrenbeweging (M5S), de populistische, eurosceptische partij die op landelijk niveau samen met Lega de regering vormt en van het indammen van immigratie een hoofdpunt in haar programma heeft gemaakt.

De provinciale tak van de Democratische Partij in Verona bestempelde het besluit van de gemeente en schoolkantine in een verklaring als een ‘discriminerende keuze'. Met “het straffen en vernederen van een kind” toont de partij van de burgemeester zijn “inhumane gezicht. Als er gezinnen in nood zijn moet de gemeente hen helpen en geen vergeldingsmaatregelen nemen tegen een minderjarige.”

Telefoontje

Ook Inter Milaan-voetballer Antonio Candreva hoorde van het voorval. Burgemeester Girardi vertelt hoe hij een telefoontje van de 54-voudig international ontving. Candreva - zelf vader van twee kinderen - wilde meer weten van het meisje en wil nu gedurende de rest van het jaar haar schoolmaaltijden betalen. Ook wil hij proberen een oplossing te vinden voor de andere kinderen die soms gedwongen worden de droge crackers te eten. “Hij zal begrijpen dat dat wat kost”, aldus de burgervader. Hij becijferde tegenover La Republica dat de kinderen voor 4,80 euro twee maaltijden per dag op zijn school krijgen. De ouders betalen daar ongeveer 4 euro van. Voor de armlastige gezinnen kan de overheid besluiten de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.



Candreva gaf geen ruchtbaarheid aan zijn voornemen. Toch kwam het uit en inmiddels wordt de voetballer onder lofuitingen bedolven op sociale media. Zijn vader, Marcello Candreva, zegt dat het zijn zoon niet om de aandacht te doen is. “Wat mijn zoon Antonio deed, is een gebaar waar ik trots op ben.”

