Praet groeit bij Sampdoria Kjell Doms

12u45 0 Getty Images

Dennis Praet is dit seizoen uitgegroeid tot een echte vaste waarde bij Sampdoria, de progressie die hij maakt is enorm. Een selectie voor de Rode Duivels levert het de 23-jarige middenvelder voorlopig niet op. In de eerste zes competitiewedstrijden die Sampdoria tot dus ver afwerkte in de Serie A stond Praet telkens in de basis. Hij speelde ook zo goal als elke minuut voor 'Samp'. Alleen in de eerste wedstrijd werd hij zes minuten voor tijd naar de kant gehaald. Een groot verschil in vergelijking met zijn eerste jaar in Italië, toen startte Praet net iets meer dan de helft van de partijen. De middenvelder jaagt dit seizoen nog steeds op zijn eerste goal en assist, maar met zijn passing is hij zonder twijfel een belangrijk element op het middenveld van Marco Giampaolo.

De cijfers van Praet vorig seizoen

-37 competitiewedstrijden 19 in de basis (51% van de wedstrijden in de basis)

-1808 minuten 1 goal, 1 assist

-Gemiddeld 23 passen per wedstrijd

-Geslaagd paspercentage: 79%

-Eindstand Sampdoria: 10de plaats

De cijfers van Praet dit seizoen

-6 competitiewedstrijden 6 in de basis(100% van de wedstrijden in de basis)

-534 minuten gespeeld, 0 goals, 0 assists

-Gemiddeld 46 passen per wedstrijd

-Geslaagd passpercentage: 87%

-Voorlopige plek in het klassement: 9de plaats

Getty Images

Getty Images

Getty Images