Prachtige beelden: zieke Bologna-coach inspireert via telefoon tot comeback, spelers trekken na match naar hospitaal GVS

16 september 2019

08u48 1 Serie A ‘#WEAREONE’. Nadat hun zieke coach Sinisa Mihajlovic (50) hen met een telefoontje vanuit het hospitaal had geïnspireerd tot een straffe comeback, doken de spelers van de Italiaanse club Bologna plots onder z’n raam op om hun leermeester op een fantastische wijze te bedanken.

Il #Bologna dopo la vittoria a Brescia è andato a trovare il suo allenatore, Sinisa #Mihajlovic, al Sant'Orsola.

La squadra ha fatto una sorpresa al tecnico serbo cantando il coro "dai Sinisa alè" e mettendo la sigla di "Scherzi a Parte" #ForzaSinisa pic.twitter.com/3XX1u1QO5C Alessio De Giuseppe(@ alessiodegiu) link

Voor het eerst dit seizoen werkte Bologna een Serie A-match af zonder coach Sinisa Mihajlovic in de dug-out. De 50-jarige Kroaat heeft leukemie, en omdat gisteren net zijn tweede chemotherapiebehandeling startte, moest de tacticus noodgedwongen het uitduel tegen Brescia laten schieten. Toch was de trainer van goudwaarde.

Mihajlovic volgde vanuit zijn kamer in het Sant’Orsola Hospital de wedstrijd, maar zag zijn troepen halfweg 3-1 in het krijt staan. Hoog tijd dus voor een telefoontje, zo verklaarde spits Rodrigo Palacio na de partij. “De coach was woedend en gaf die boodschap ook aan ons door tijdens de rust. De mentaliteit die hij overbracht, hebben we meegenomen. Het is dankzij hem dat we in de tweede helft zo goed waren.” Bologna zorgde uiteindelijk voor een straffe comeback, het werd nog 3-4.

#WEAREONE

Het werd er enkel mooier op, want in de terugweg naar huis stopte de spelersbus aan het ziekenhuis waar Mihajlovic verblijft. De spelers verzamelden zich onder z’n raam, waarna een luid applaus losbarstte en de oefenmeester werd toegezongen. De zieke coach kwam even piepen, er werden ook enkele woorden uitgewisseld.

Stefano Denswil plaatste de prachtige beelden op Instagram. De ex-verdediger van Club Brugge had een voet in de gelijkmaker. “Visit ‘Mister’ in hospital” klonk het bijschrift. Van de ‘#WEAREONE’ op de spelersbus, is echt geen woord gelogen.